Cs es reafirma que Alzira segueix sense ser “Amiga dels animals” per més que li malgrat la formació nacionalista Compromis i al seu Alcalde

Llopis recorda que “les mesures que cal prendre per a millorar la situació dels animals no es limiten a un quadre d’estadístiques de quants animals s’han trobat ferits, morts o a les intervencions policials que s’han realitzat”

Alzira, dilluns 28 de maig de 2018. La portaveu de Ciutadans (Cs) d’Alzira, María José Llopis, ha reiterat que “les mesures que cal emprendre, han de ser efectives perquè, precisament Alzira no tinga aquestes estadístiques, i li ha recordat al Sr. Gómez que a açò se li crida prevenció”. També ha denunciat que “quan hi ha algun cas de maltractament animal, cal sancionar severament als autors i decomissar als animals de forma taxativa i immediata, situant-los en una destinació adequada”.

Així mateix, ha matisat que “quan es congratulen del seu bon fer en aquesta matèria, sembla que visquen aliens a la realitat” i ha recordat que “no fa molt temps en el Barri de L´Alquerieta, es va trobar un pou ple d’equins decapitats”. Llopis ha explicat que “potser quan es manifesten prop de 200 persones en la porta de l’Ajuntament és perquè no s’estan fent les coses tan bé, com pretenen fer-nos veure”.

La regidor ha continuat dient que “cal prevenir que els animals que estan en el carrer, bé per abandó, perquè han nascut allí o perquè s’han extraviat, no acaben morts, per atropellaments, per malaltia o per fam, i a més evitar la superpoblació i naixement en el carrer de ventrades no desitjades, que en la majoria dels casos acaben morint”.

María José Llopis ha comunicat que “aquesta prevenció s’aconsegueix amb les mesures que Vostès no han aplicat en tres anys, i si veiem més enllà del nostre terme municipal, observem que en molts pobles ja s’estan aplicant. Igual no ho saben ni ho volen saber, però a Alzira hi ha molta gent que es veu obligada, per raons humanitàries, a encarregar-se d’alimentar, amb el risc de ser multats i a acollir en la seua casa a animals que estan desatesos en el carrer i que són competència de l’Ajuntament”.

“Que venja una empresa de recollida d’animals i li’ls /els hi porte perquè no molesten, no és la solució, Sr. Gómez. La solució passa per aplicar alternatives ètiques i de sacrifici zero. Quantes d’aquestes mesures han aplicat des que governen?” ha conclòs Llopis.