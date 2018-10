Cs reitera la denúncia per l’abandonament dels barrancs

Print This Post

Ruiz: “Un mes després del nostre últim avís, seguim igual”

El regidor de Ciutadans (Cs), José Luis Ruiz, ha reiterat “la denúncia per l’abandonament dels barrancs”. Ruiz ha explicat que “un mes després del nostre últim avís, seguim igual”. A més, ha insistit que “denunciem de nou davant d’un risc imminent de fortes pluges que poden provocar inundacions i desbordaments”.

El regidor ha assenyalat que “tampoc ens han fet arribar les possibles últimes peticions a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHJ), sol·licitant la neteja dels barrancs per part de l’Ajuntament”.

“Si la CHJ no es pronuncia i/o no actua, ho hauríem de fer nosaltres, des del consistori, de forma subsidiària perquè no podem obviar el perill que suposa mantindre en un estat d’abandó estos espais inundables del nostre terme municipal”, ha destacat Ruiz.