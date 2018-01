El CT Almussafes, subcampió per equips + 45 anys de la Comunitat

Print This Post

Las pistes de tennis locals acolliren la final del Campionat per Equips de la Federació de Tennis de la CV

L’equip almussafeny, que es va enfrontar al SCUDE de Nules en una disputada final, no va poder portar-se l’or del torneig

Almussafes, a 23 de gener de 2018.El passat diumenge 21 de gener, les pistes de tennis municipals d’Almussafes van acollir la final del Campionat de la Comunitat Valenciana 2018 per equips en la categoria de Veterans majors de 45 anys de tercera divisió.

El Club de Tennis Almussafes, que va organitzar aquesta cita esportiva al costat de la Federació de Tennis de la Comunitat Valenciana, es va enfrontar a partir de les 10.30 hores a l’equip representant del Club Scude de Nules.

“Paco López i Paco Gómez ens han il•lusionat amb vèncer en la final, però no ha pogut ser. S’ha perdut l’últim supertiebreak per 10-8. No obstant això, el CT Almussafes ha fet una gran gesta, a pesar de tots els inconvenients sorgits”, explica el president de l’entitat esportiva, Miguel Ribes.

El regidor d’Esports, Pau Bosch, presencià la trobada esportiva i va participar en el lliurament de les medalles als equips participants.