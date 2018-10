Cullera acull el rodatge de la nova sèrie de Movistar+ ‘El embarcadero’

Connect on Linked in

La platja del Dosser es convertix en un dels escenaris de la producció que s’estrenarà a Cannes i podrà vore’s a la fi d’any

Cullera torna a ser l’escenari d’un rodatge audiovisual. La platja del Dosser acull hui l’enregistrament d’algunes escenes de ‘El embarcadero’, la nova sèrie de Movistar+ que podrà vore’s en dates pròximes.

L’entorn d’esta platja natural de la capital turística de la Ribera ha sigut el triat per a una de les escenes clau de la trama, segons expliquen des de la productora, Vancouver Media. La sèrie original de Movistar+, creada per Álex Pina i Esther Martínez Lobato (‘La casa de papel’), s’estrenarà el 16 d’octubre en el Palais des Festivals de Cannes —la fira del mercat televisiu més important del món— i podrà vore’s després en la citada plataforma digital.

‘El embarcadero’ (The pier) és un drama ambientat en l’actualitat protagonitzat per dos dones, Alejandra i Verónica, els destins de les quals s’entrellacen després de la sobtada mort d’Óscar (Álvaro Morte), l’home amb el qual compartien, per separat, la seua vida.

Alejandra (Verónica Sánchez) és una arquitecta perfeccionista, metòdica i obsessiva. Tot en la seua vida ha d’estar ordenat i respondre a un perquè. En el treball, està en el seu millor moment. En la seua vida personal, també. El seu matrimoni amb Óscar li dóna tot el que pot necessitar.

En la seua vida perfecta tot encaixa. Fins que Óscar apareix mort. Una tragèdia que unirà el seu destí al de Verónica (Irene Arcos), la dona amb la qual Óscar mantenia una relació paral·lela des de feia anys en una tranquil·la zona rural propera a l’Albufera. Verónica, aire fresc; un esperit lliure, autosuficient, una dona salvatge.

Dos dones, Alejandra i Verónica, tan oposades com emocionalment properes; unides per un home la mort del qual ha creuat les seues destinacions portant a Alejandra a buscar en Verónica els motius que van fer l’Óscar allunyar-se d’ella i enamorar-se d’esta dona. Però l’entramat emocional que troba és més complex que una simple aventura.

El desenvolupament i producció d’esta ficció partix de l’acord entre Movistar+ i Atresmedia Studios, una operació inèdita en el sector audiovisual nacional i que suposa una nova forma de col·laboració entre dos dels principals referents de ficció del mercat del pagament i de l’obert, respectivament.

Filmoffice

Este rodatge se suma a la terna de produccions que han escollit Cullera com a escenari. Sèries com la popular Cuéntame, pel·lícules com a Atasco en la nacional, Killer Barbies, Rencor —de Lolita—, Benidorm mon amour, a més de grans marques internacionals com Ikea, la cervesa nord-americana Lite-Miller, Peugeot, Toyota, l’aerolínia KLM-Air France i més recentment BMW, han escollit la ciutat costanera com a localització idònia per als seus audiovisuals.

Davant el potencial com a plató obert del municipi, l’Ajuntament de Cullera, a través de la regidoria de Comunicació, treballa en la creació d’una Filmoffice que serà donada a conéixer en breu, un servei que permetrà facilitar el treball de les productores a l’hora de gestionar els seus rodatges en la ciutat.