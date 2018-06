Cullera amortitza 3,7 milions de deute i complix l’objectiu de la legislatura

Connect on Linked in

L’ajuntament se situarà així per primera vegada en la seua història recent per sota del 75 % d’endeutament, el màxim que permet la llei

CULLERA. 27-06-18. «Pagament històric». Així ha qualificat el regidor d’Hisenda de Cullera, Juan Vicente Armengot, l’amortització de 3,7 milions d’euros aprovada ahir pel govern de Cullera (PSPV-PSOE / Compromís) amb el suport de Gent per Cullera i el vot contrari dels dos regidors assistents del Partit Popular i de l’edil de Ciutadans.

El pagament avançat de deute que efectuarà el consistori se suma als més de 2,8 milions ja previstos en el pressupost d’enguany per a fer front als crèdits del rescat que va haver de demanar l’anterior govern del PP en 2012 per a fer front al pagament de 25 milions d’euros en factures sense consignació.

Amb tot, l’amortització permetrà a l’ajuntament situar-se per primera vegada en la seua història recent per sota del 75 % del límit màxim d’endeutament que permet la llei. Cal recordar que el municipi va arribar al 180 % en el passat.

Armengot va assenyalar que d’esta forma el govern «complix l’objectiu de la legislatura» en matèria de reducció del deute, objectiu que es depassarà sobradament d’ací a maig de 2019, segons les previsions de l’executiu.

Els 3,7 milions corresponen al romanent positiu de tresoreria aconseguit l’any 2017. «És fruit de l’esforç col·lectiu de tots els ciutadans i ciutadanes de Cullera i d’una gestió responsable del govern», va apuntar Armengot.

Al govern «no li agrada»

El regidor va admetre que aquesta amortització al govern «no li agrada» perquè preferiria destinar el superàvit a altres prioritats, ja que el pagament del deute està assegurat, però va recordar que «la llei ens obliga a açò».

Per la seua banda, l’alcalde, Jordi Mayor, es va manifestar en sintonia amb les paraules de l’edil d’Hisenda. «Preferiríem que eixos diners serviren per a impulsar noves infraestructures a Cullera i no haver de posar-los en la butxaca dels bancs, als quals tampoc els interessa que els amortitzem deute perquè no cobraran els interessos, però hem heretat tal desastre que ni tan sols amb una bona gestió, millor de la que ningú podia preveure, podem llevar-nos de damunt el jou del deute».

En eixe sentit, el primer edil va referenciar que Cullera no pot destinar el romanent positiu de tresoreria a inversions sostenibles perquè a pesar que ja se situa per sota del 75 % d’endeutament, paga a proveïdors en el termini establit per la llei i complix la regla de despesa, hi ha una quarta exigència legislativa que assenyala que el romanent de tresoreria ha de ser superior al deute viu.

«Açò últim no es complix perquè és tal el deute que ens va deixar el PP que encara podem tardar uns deu anys a complir eixe paràmetre», va adduir Mayor, qui va manifestar la seua esperança que un futur puga haver-hi una majoria parlamentària suficient en el Congrés que permeta un canvi legislatiu en eixe sentit.