Cullera contracta a 133 persones en risc d’exclusió durant el primer semestre de l’any

L’ajuntament inverteix més de dos milions d’euros en polítiques de contractació laboral

CULLERA. 23-08-17. Cullera ha proporcionat treball a 133 persones en risc d’exclusió social durant el primer semestre de 2017 mitjançant la Borsa Social d’Ocupació de l’ajuntament.

Les dades les ha facilitades hui el consistori, que fa un balanç positiu del funcionament d’esta eina creada en 2015 a manera de pilota d’oxigen per a aquelles persones en atur i de difícil inserció laboral. A més, la citada borsa garanteix l’accés en igualtat de condicions als llocs de treball municipals sense «enchufisme» com ocorria en el passat.

La crisi econòmica que ha afectat a la societat espanyola durant els últims anys provoca que moltes famílies es troben encara hui en una situació soci-econòmica alarmant.

Des de l’Ajuntament de Cullera es veu necessari implantar polítiques actives d’ocupació per a frenar aquesta tendència i els seus efectes, sobretot en la població local que es troba en situacions de risc més pronunciades i la Borsa d’Ocupació Social serveix per a atendre aquests propòsits.

Aquest mecanisme de contractació temporal té l’objectiu d’ajudar al màxim nombre possible de famílies cullerenques valent-se de diferents formules d’ocupació. Així mateix, el consistori prioritza aquesta ajuda per als sol•licitants que es troben en una situació econòmica o familiar més feble.

Els llocs de treball oferits en la borsa social, que tenen una durada màxima de dos mesos, es reparteixen entre diferents departaments de l’ajuntament en els quals els treballadors presten ajuda als serveis municipals.

Enguany, Cullera destina més de 400.000 euros a la Borsa Social. Actualment, el consistori dedica més de 2 milions d’euros a les polítiques actives d’ocupació, xifra que contrasta amb els 0 euros que es dedicaven fa tan sol dos anys.

Contractació massiva

A la labor de l’Ajuntament de Cullera en creació de llocs de treball gràcies a la borsa social d’ocupació cal sumar l’esforç realitzat en matèria d’ocupació juvenil. Aquestes mesures es tradueixen en contractació temporal gràcies els programes «Avalem Joves», el Taller d’Ocupació Jardins de Cullera i «La Dipu et Beca».

En lo referent a la primera iniciativa, que es va iniciar el passat mes de juliol i tindrà una durada d’un any, ha suposat la major contractació de joves duta a terme per l’Ajuntament de Cullera. El consistori va posar en nòmina a un total de 27 persones menors de 30 anys i ha destinat prop d’un milió d’euros en programes de contractació dirigides a aquest segment de la població.

Recentment, Cullera també ha inicia un taller d’ocupació per a formar a 10 joves de la localitat en el manteniment de jardins i zones verdes, projecte que s’emmarca en el programa Avalem, cofinanciat pel Servef. Té un any de durada i combina formació amb pràctica professional. La inversió en aquest programa ascendeix a 240.000 euros.

Per la seua banda, el programa «La Dipu et Beca» és una constant durant tots els estius. Encara que cal afegir que en aquesta ocasió, no solament era la Diputació de València la que becava als joves estudiants, sinó que l’ajuntament va decidir duplicar les ofertes laborals d’aquest programa finançant-les amb els seus propis recursos. D’aquesta manera, si el programa originalment oferia 18 llocs de treball, el consistori va oferir altres 18, fent un total de 36 estudiants becats durant juliol i agost.

A més, també s’inverteix prop d’un milió d’euros subvencionats per la Generalitat en l’ampliació de la plantilla de Serveis Socials, entre moltes altres accions de contractació com per exemple els aturats agraris que en aquests moments treballen per al departament d’Agricultura i Medi ambient.