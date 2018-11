Cullera es convertix en la capital del cotxe elèctric este dissabte

Connect on Linked in

La ciutat acull la segona trobada nacional de propietaris de vehicles Tesla, la marca capdavantera mundial

Cullera es consolida com a seu de la trobada nacional de propietaris de cotxes Tesla. Este dissabte la ciutat acollirà l’esdeveniment per segon any consecutiu, organitzat conjuntament per la regidoria de Turisme de l’Ajuntament de Cullera, l’Hotel Cullera Holiday i Tesla Owners Espanya en el marc del Programa 52 de desestacionalització turística.

Els amants d’esta marca capdavantera mundial en vehicles elèctrics tindran l’oportunitat de gaudir d’una exhibició en el passeig Doctor Alemany des de les 11 del matí fins a les 13 hores.

Prèviament, se’ls podrà vore en marxa en una ruta que discorrerà a partir de les 10 del matí des de l’Hotel Cullera Holiday fins al centre de la ciutat, passant pels Colls, el Far i el Castell.

Durant la concentració en el passeig Doctor Alemany els visitants podran compartir experiències amb els seus propietaris i informar-se sobre estos cotxes que compten amb milions de seguidors en tot el planeta. S’espera l’arribada de prop de 40 vehicles TESLA procedents de tot el país.

Posteriorment, els assistents podran visitar en una ruta guiada el barri del Pou, els refugis museïtzats de la Guerra Civil i l’històric recinte del Mercat Municipal. També podran assistir a un showcooking de Paella de Cullera.

Des del consistori cullerenc es feliciten pel fet que esta marxa torne a confiar en la capital turística de la Ribera per a la seua cita anual més important i destaquen que Cullera es consolida com a destinació per a la celebració d’esdeveniments fora de temporada.

«El Pla 52 en funcionament este 2018 està donant els seus fruits i ampliarà durant 2019 les accions de foment de Cullera com a destinació turística en temporada baixa, contribuint a l’arribada de visitants i la dinamització del sector», ha valorat el regidor de Turisme, Javier Cantos.

Des d’este departament es treballa braç a braç amb els empresaris del sector per a activar noves iniciatives i de cara al pròxim any s’espera l’arribada de nous esdeveniments.

Turisme amb valors

D’altra banda, Cantos destaca l’aposta per un turisme lligat a valors sostenibles. En este cas, l’esdeveniment «ens convertirà el dissabte en la capital del vehicle elèctric d’Espanya» En eixe sentit, Cantos ha destacat l’aposta per la sostenibilitat ambiental que representa la marca.