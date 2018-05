Cullera demana la fi de l’estigmatització del poble gitano

Connect on Linked in

L’ajuntament celebra el dia internacional d’esta minoria ètnica i destaca els passos fets en el municipi per a la integració / La comunitat gitana reclama al Govern central més fons contra la desigualtat

CULLERA. 17-05-18. Este dimecres el col•lectiu gitano de Cullera ha eixit al carrer perquè la seua veu s’escolte i les seues reivindicacions no caiguen en sac trencat. La ciutat ha celebrat el Dia Internacional del Poble Gitano, un acte coorganitzat per la regidoria d’Igualtat, gestionada per Francesca Ortiz, i els representants d’esta ètnia. L’objectiu era visibilitzar a una minoria ètnica que encara patix l’estigmatització social.

En un ambient festiu i reivindicatiu, desenes de persones —paios inclosos—, van recórrer els carrers del municipi en un romiatge que es va iniciar en el barri del Raval de Sant Agustí i va concloure en l’embarcador del Xúquer, on va tindre lloc la denominada ‘Cerimònia del riu’, una tradició gitana en la qual es llancen flors a les aigües fluvials com a acte de memòria, respecte i homenatge a les víctimes gitanes de la Segona Guerra Mundial.

A l’acte va assistir l’alcalde de la localitat, Jordi Mayor, acompanyat per regidors de la Corporació. El primer edil va lamentar que en ple segle XXI esta minoria seguisca patint discriminació «social i política».

Mayor va denunciar «les retallades en matèria d’integració del poble gitano efectuades pel govern central». Enfront d’açò, l’alcalde va ressaltar «els passos fets a Cullera durant estos anys per a integrar cada vegada més al col•lectiu gitano, en col•laboració amb els seus representants».

La màxima autoritat local posà com a exemple els diversos programes d’integració finançats pel consistori i la Generalitat o l’aposta per la visibilització com ara la celebració d’este dia. L’alcalde va valorar positivament que a Cullera «el nivell d’integració i convivència és major que en altres localitats» i encara que va reconéixer que «encara hi ha molt per fer, seguirem treballant fins que trenquem totes les barreres».

El poble gitano és la minoria ètnica més important de la Unió Europea i Espanya. Solament en el nostre país compta amb prop d’un milió d’habitants. Històricament, ha patit una profunda discriminació, que encara hui persistix.

Més fons públics

Els gitanos de Cullera exigiren ahir, en un manifest llegit en la Casa Consistorial, que els fons públics destinats a l’estratègia per a la inclusió de la població gitana a Espanya (2012-2020) s’incrementen en un 61 %, la quantia retallada en els últims anys.

La comunitat gitana defensa que l’increment pressupostari ha d’afavorir l’aprovació d’un pla de lluita contra la pobresa i l’exclusió social de la infància.