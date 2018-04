Cullera enceta les seues Festes Majors

Print This Post

L’Acte de la ‘baixà’ simbolitza l’inici de les Festes Majors

Cullera baixava a la Mare de Déu del Castell des del Santuari fins a l’església Santos Juanes, i amb aquest acte donava la benvinguda a les seues Festes Majors, declarades d’Interés Turístic Autonòmic. L’Eixida de la patrona des del santuari va estar acompanyada dels crits de lloança cap a la imatge de la verge. Els membres de l’Agrupació de Mariners de la Baixà s’encarregaren de portar-la a muscles fins al poble.

La baixà de la Mare de Déu reuneix a una amplia representació de les diferents entitats festives i associacions locals del poble.

Durant el seu trasllat nocturn la imatge de la Mare de Déu va ser custodiada per les quatre parts del món, i acompanyada per una gran multitud de persones que un any més van voler participar d’aquest acte.

Una vegada al poble, la Mare de Déu del Castell, va descansar en la tauleta, un altar instal·lat als jardins dels mercat municipal, elaborat amb flors per la germandat de Tauleters. Tot seguit la coral Stella Maris de Cullera va interpretar l’himne de la tauleta.

Després la imatge de la patrona va seguir el seu recorregut en processó. La Mare de Déu del Castell romandrà a l’església Santos Juanes fins al próxim 15 d’abril.