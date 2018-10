Cullera habilita un dispositiu especial per al dia de Tots Sants

Connect on Linked in

El cementeri obrirà en horari ininterromput des de demà i l’ajuntament habilita un autobús gratuït

Les instal·lacions compten enguany per primera vegada amb una sala per a cerimònies aconfessionals

Tortajada anuncia que ja treballa per recuperar l’antic cementeri civil

L’Ajuntament de Cullera ha activat un dispositiu especial pel Dia de Tots Sants. Des de demà, dissabte 27, el cementeri obrirà al públic en horari ininterromput per a facilitar els preparatius de cara a esta jornada.

Així, el dissabte les instal·lacions estaran en funcionament des de les 9 del matí fins a les 19 hores, sense tancar al migdia. A partir del diumenge, l’horari d’obertura serà el mateix i el de tancament s’avança a les 18 hores pel canvi d’hora.

D’altra banda, com és habitual el consistori posa a la disposició de la ciutadania un autobús gratuït per a facilitar els desplaçaments fins al cementeri. El servici funcionarà durant els dies 31 d’octubre i l’1 de novembre.

El bus tindrà dos línies, una farà el recorregut Far-Cementeri i en sentit contrari, mentre que la segona enllaça la necròpoli des de la plaça Mongrell i al revés.

El servici d’autobús s’iniciarà a les 8.40 hores del matí i estarà en funcionament fins a les set de la vesprada. Els horaris poden consultar-se en les xarxes socials de l’Ajuntament de Cullera.

D’esta forma, es pretén facilitar als qui desitgen desplaçar-se, especialment persones majors, que puguen arribar al cementeri, a més d’evitar l’ús del vehicle propi, assenyala el regidor delegat del Cementeri Municipal, Salva Tortajada.

L’edil ha indicat que també s’ha col·locat una carpa amb cadires per a persones amb mobilitat reduïda i ancians de manera que puguen descansar en zones d’ombra i, al mateix temps, s’han habilitat cadires de rodes per a facilitar que puguen desplaçar-se per dins de les instal·lacions.

Estes últimes setmanes s’ha dut a terme una actuació integral de millora en el cementeri, amb el repintat de moltes zones. També s’ha adquirit nou material com ara escales per a facilitar l’accés als nínxols.

Laïcisme

Este serà el primer any en el qual el cementeri de Cullera comptarà amb una sala dedicada a les cerimònies civils, impulsada pel consistori fa uns mesos com a alternativa per a aquelles persones que no professen la religió catòlica i desitgen acomiadar als seus éssers estimats en una cerimònia laica.

Els visitants del cementeri també podran vore enguany la restauració del mausoleu d’Agustí Costa Font. Font fou un advocat, polític i lliurepensador laïcista cullerenc, la defunció del qual en 1900 va impulsar del cementeri civil de Cullera. Els treballs s’han dut a terme per les regidories de Serveis Exteriors i Cementeri, dirigides per Tortajada, en col·laboració amb l’àrea de Patrimoni, gestionada per Amparo Jover. El consistori ha volgut reconéixer d’esta manera la memòria d’un prohom de la ciutat que havia quedat en l’oblit.

Cementeri civil

Finalment, Tortajada ha avançat que la seua regidoria ja treballa en un projecte per a donar més visibilitat a l’antic cementeri civil.

«Estem esperant tindre la partida pressupostària corresponent per a poder condicionar el perímetre de l’antic cementeri civil i rescatar-lo després d’anys en els quals va fou invisibilitzat», ha comentat l’edil, qui considera que «a poc a poc estem convertint el cementeri de Cullera en un espai on caben totes les sensibilitats».