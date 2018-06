Cullera habilita un servei per atendre les queixes pel mosquit tigre

Print This Post

Medi Ambient amplia els tractaments contra insectes i sol·licitarà el tractament aeri

CULLERA. 18-06-18. Els veïns de Cullera rebran assistència i assessorament si detecten un focus de mosquit tigre o mosca negra. És el nou servei que ha posat en funcionament la regidoria de Medi Ambient davant la necessitat d’intensificar el control d’esta plaga, ha explicat hui el regidor delegat de l’àrea, Hugo Font.

Les persones que detecten la presència d’estos molests insectes poden enviar un correu electrònic a mediambient@cullera.es per tal de tramitar la seua petició. Personal de l’empresa gestora contactarà amb l’usuari i determinarà si la solució correspon aplicar-la al consistori, en cas que provinga d’un espai públic, o és responsabilitat de l’afectat si el focus es localitza a l’interior d’una propietat.

Independentment de l’anterior, els tècnics assessoraran sobre les mesures concretes que cal prendre per a eradicar la presència del mosquit tigre. I és que els mètodes de lluita contra este invasor són encara desconeguts per a la major part de la ciutadania en tractar-se d’una espècie la presència de la qual és relativament nova a l’entorn de Cullera.

Els tractaments contra el mosquit tigre i la mosca negra s’apliquen a Cullera des del passat mes d’abril i ara la regidoria els reforçarà mitjançant la sol·licitud del permís corresponent per a efectuar un tractament aeri, detalla Font.

Així mateix, enguany el control d’insectes d’esta campanya en concret s’han ampliat a la mosca comuna, el mosquit comú, puces i caparres. Tot implementat amb accions divulgatives de la mà del Consorci de la Ribera.

Hugo Font ha indicat que en estos tres anys de gestió «hem posat en marxa mesures més completes de lluita contra la plaga, destinant més recursos i realitzant accions de conscienciació ciutadana». Tot i això, el regidor cullerenc estima que «tenim molt de camí per recórrer i per a això ens cal la col·laboració veïnal per tal de localitzar els focus i actuar a temps».

El regidor de Medi Ambient ha assenyalat que al voltant del mosquit tigre i la mosca negra «existixen molts mites que cal esborrar de l’imaginari col·lectiu, com per exemple pensar que una fumigació aèria és la solució, quan la realitat és que per tal d’evitar la proliferació de la plaga tots els experts coincidixen en què s’ha d’actuar des d’abans de l’estiu sobre les larves».

Hugo Font recorda que l’eliminació total del mosquit és altra de les llegendes urbanes. «Des de l’Administració el que fem és controlar els focus de cria per aconseguir per tal que la població de mosquits siga la mínima possible i es reduïsca l’afectació a les persones», apunta.

En eixe sentit, ha defensat que en el consistori «estem fent els deures en esta matèria». Durant tot l’any es revisen els focus de mosquits com és el cas de sèquies, embornals, fonts ornamentals i qualsevol punt que presente làmines d’aigua acumulada. No obstant això, el tractament en llocs públics no és prou, ja que el mosquit tigre cria sobretot en zones privades perquè necessita molt poca quantitat d’aigua per a dipositar els seus ous.

Consells

Entre els principals consells per a l’eliminació del mosquit tigre a les vivendes i parcel·les privades, des de Medi Ambient recorden que cal evitar recipients que puguen acumular aigua estancada com ara poals, bidons o plats de plantes.

A més, els propietaris de piscines han de mantindre els nivells de clor adequats durant tot l’any i cal que els pous i aljubs es protegisquen amb malles mosquiteres per tal que no ponguen els ous.

Cal renovar cada dos o tres dies l’aigua dels abeuradors dels animals, aclarir les canaletes, revisar els buits dels arbres i vigilar el reg per degoteig que pot deixar xicotets punts d’aigua en testos i plats.