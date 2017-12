Cullera incrementa la dotació del concurs del cartell de les Festes Majors

El consistori premiarà amb 700 euros al guanyador de l’obra anunciadora

CULLERA. 27-12-17. Guanyar el concurs del cartell anunciador de les Festes Majors de Cullera 2018 estarà millor pagat. La regidoria de Festes dirigida per Pere Manuel ha incrementat enguany la dotació del premi, d’acord amb les bases publicades hui pel consistori en la seua pàgina web. Concretament, es concediran 700 euros a l’obra escollida pel jurat, presidit pel mateix edil delegat de l’àrea.

La pujada del premi pretén que el concurs siga més atractiu, explica Manuel. Encara que està obert a la participació de qualsevol persona, la intenció del responsable de Festes és que cada vegada siguen més els professionals del disseny i les arts els qui prenguen part en la competició.

«Volem que el concurs adquirisca prestigi després d’haver-lo recuperat l’any passat», indica, «tal com ocorre en altres poblacions del nostre entorn». «Després de suprimir el concurs fa anys, no se li donava importància a l’elecció del cartell anunciador de Festes i nosaltres creiem que la imatge d’un esdeveniment com este, que a més atrau molts visitants, ha de cuidar-se», argumenta Manuel.

El regidor apunta que l’any passat ja es va aconseguir eixe objectiu quan la pintora cullerenca Carmen Signes i el fotògraf i realitzador Jordi Piris s’alçaren amb el premi en una obra en la qual es donava protagonisme a la gent com a element fonamental de la festa.

El termini de presentació de cartells està obert fins al pròxim 26 de gener i els interessats poden deixar les seues obres en la Casa de la Cultura en horari de 9 a 20 hores. Els cartells hauran de presentar-se en A3 en el seu format físic i en digital en A2. Hauran de contindre la inscripció: Festes Majors de Cullera, del 7 al 15 d’abril de 2018 i la tècnica serà lliure.

Les bases completes poden consultar-se en el següent enllaç:

http://www.cullera.es/sites/default/files/u14/FESTES/bases_concurs_cartell_anunciador_festes_majors_2018.pdf