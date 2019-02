Cullera incrementa un 20 % les beques de transport per a este curs

Print This Post

Per segon any consecutiu, l’ajuntament destinarà més recursos a ajudar els estudiants que es desplacen fora del municipi

L’Ajuntament de Cullera ha ampliat per al curs 2018/19 la dotació pressupostària que dedica a les beques de transport escolar. Enguany, el pressupost municipal disposa d’un 20 % de dotació per a esta fi.

Este increment s’unix a la pujada del 25 % de l’any passat després que les ajudes es recuperaren per part de l’actual govern en 2016.

D’esta manera, es destinaran 60.000 euros a esta línia d’ajuda amb el que s’espera cobrir pràcticament el 100 % de la demanda, en la línia amb l’ocorregut en els dos cursos anteriors.

Cal assenyalar que el curs 2017/18, l’ajuntament va rebre 380 sol·licituds de les quals 366 van ser admeses i 14 desestimades per no complir els requisits de les bases.

Una altra de les novetats també per a enguany és que les beques podran sol·licitar-se per a estudis en tot el territori espanyol, a diferència de les anteriors convocatòries que restringien l’obtenció de l’ajuda a l’àmbit autonòmic.

El termini de sol·licitud s’obri dilluns que ve 4 de febrer i es tanca el 28 d’este mes. Les bases estan disponibles en la web www.cullera.es al costat de la corresponent sol·licitud, que haurà de presentar-se a la Casa de la Cultura en el departament d’Educació.

Els estudis que cobrixen estes beques inclouen els de grau universitari, els realitzats en centres docents no universitaris de fora del terme municipal de Cullera sempre que es tracte de centres oficials l’oferta educativa dels quals no es trobe en la població.

Fins a 300 euros

Es concedix una única beca per alumne, independentment que curse un o més estudis oficials, i la quantia màxima a percebre serà de 300 euros. Per a la baremació, no es té en compte la renda perquè l’esperit que inspiren les ajudes és la universalització d’estes.

A l’hora de puntuar les sol·licituds, es valoraran dos aspectes. D’una banda, si els estudis són o no universitaris. Els primers (incloses els ensenyaments artístics) obtindran 5 punts mentre que la resta es baremaran amb 3. D’altra banda, es té en compte la distància des de Cullera fins a la localitat on es cursen els estudis. Així, si esta és igual o inferior a 10 km, es concedeix 1 punt. El màxim possible són 4 en cas que se superen els 30 km sempre que es tracte del territori de la Comunitat Valenciana.

La regidora de Joventut, Laura Simó, ha remarcat «l’aposta ferma del govern municipal per ajudar els estudiants de la població, que durant esta legislatura han recuperat este dret que els va ser arrabassat durant l’època de retallades anterior. Vam dir que recuperaríem l’ajuda i no solament això, a més hem millorat el que hi havia».