Cullera intensifica els tractaments contra el mosquit tigre per les altes temperatures

La Regidoria de Medi Ambient actua també contra el mosquit de marjal, un problema específic del municipi

CULLERA. 20-04-17. Les altes temperatures de les darreres setmanes i les abundants pluges de l’hivern han creat el caldo de cultiu perfecte per a la proliferació del mosquit tigre. Davant esta situació, la regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament de Cullera que gestiona Hugo Font ha activat el protocol per tal d’intensificar les accions contra la plaga.

Font s’ha reunit recentment amb els responsables de l’empresa controladora del vector per tal d’implementar les accions necessàries que contribuïsquen a minimitzar l’impacte en els espais públics. Unes accions que es realitzen en coordinació amb la resta de la Ribera per tal d’incrementar l’efectivitat.

Entre altres actuacions, s’està procedit a una revisió intensa dels embornals de tot el municipi, un dels focus de larves més problemàtics. Així mateix, s’ha decidit ampliar els àmbits d’actuació atenent a les demandes ciutadanes.

Un dels punts crítics és el Poliesportiu de la Partideta, on la presència del mosquit és important. Esta infraestructura està envoltada de camps d’arròs, fet que agreuja la situació. «L’any passat molts usuaris ens traslladaren les molèsties que havien patit mentre practicaven esport i hem demanat a l’empresa responsable dels tractaments que intensifique les accions de control», ha explicat Hugo Font.

D’altra banda, el regidor ha indicat que s’estan duent a terme controls en espais sensibles com ara parcs i jardins. Tot i això, el responsable de Medi Ambient ha recordat que el mosquit tigre és una espècie urbanita i cal la col·laboració ciutadana per tal de controlar-lo. «Moltes vegades tenim l”enemic’ en casa i no ens adonem. L’empresa contractada per l’Ajuntament actua a les zones públiques però no pot accedir a espais privats, on la responsabilitat del control recau sobre els propietaris», ha remarcat. A més a més, ha volgut matisar que «controlar en cap cas significa eradicar, però sí actuem aconseguirem reduir la presència del mosquit i, per tant, les molèsties i els problemes sanitaris».

Problemàtica local

La lluita contra el mosquit enguany s’amplia al conegut comunament com a mosquit de marjal, un problema específic de zones humides com és el cas de Cullera. Era altra de les reivindicacions recollides per la Regidoria de Medi Ambient traslladades per la ciutadania.

Els tractaments no nocius per a l’entorn que s’apliquen per al mosquit tigre també són efectius amb l’espècie de marjal. «El que anem a fer és parar atenció als llocs humits on la seua presència és més important», ha apuntat Hugo Font.

Finalment, el responsable polític ha demanat la col·laboració veïnal amb el consistori per tal d’identificar els focus de cria de mosquits. Es pot aportar informació bé directament al departament de Medi Ambient o amb l’app municipal Cullera Online disponible per a dispositius Android i IOS.