Cullera ix victoriosa de la seua segona infecció zombie

Connect on Linked in

Héctor Cerveró i Esteban Font, veïns de la localitat, s’alcen amb el triomf

CULLERA. 07-05-18. Cullera visqué dissabte a la nit l’esdeveniment Survival Zombie, un joc de realitat similar al tradicional enxampa-enxampa en el qual els participants havien de fugir dels zombies per a sobreviure.

La proposta, una mescla entre gymkhana, teatre interactiu i activitat esportiva, s’ha celebrat per segon any a Cullera i ha comptat amb un guió totalment renovat que va permetre gaudir d’una nova història.

A la vesprada, els jugadors es van preparar per a este apocalipsi fictici en el punt de check-in, situat en la plaça de la Verge. Allí van intercanviar les seues entrades per alguns objectes necessaris per al transcurs del joc com els mapes o les peces identificatives.

A les 23 hores, la mateixa plaça va acollir l’inici del joc i, igual que en l’anterior edició, es va tornar a reunir a gran quantitat de gent.

Al llarg de la nit, els jugadors van haver d’anar superant una sèrie de reptes mentre s’enfrontaven a persecucions, traïcions, tensions i fins i tot trobades amoroses.

L’esdeveniment va acabar a les 6 de la matinada donant com a vencedors a Esteban Font Fabra i Héctor Cerveró Ripoll, tots dos veïns de la localitat.

Els jugadors infectats, per la seua banda, van tindre l’oportunitat de ser maquillats per un equip de 15 professionals de la caracterització que els van convertir en zombies.

La regidora de Joventut, Laura Simó, destaca que es tracta d’una manera d’oci alternatiu on, a més d’estar prohibit el consum d’alcohol, l’esport juga una part important. «Es tracta de viure la teua pròpia pel•lícula. El joc partix d’una fórmula en la qual l’estratègia, la interpretació i la cooperació amb les persones del teu grup d’amics són molt importants», comenta.

L’esdeveniment va ser organitzat per la companyia World Real Games en col•laboració amb la regidoria de Joventut de l’Ajuntament.