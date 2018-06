Cullera llança un nou pla d’ocupació per a majors de 30 anys

Connect on Linked in

El programa compta amb un pressupost de 197.000 euros finançats per la Generalitat

Mayor: «El Centre de Formació Agustín Olivert ha passat de ser un desert a estar ple d’alumnes formant-se i rebent una remuneració»

CULLERA. 11-06-18. L’Ajuntament de Cullera suma un nou pla d’ocupació a les nombroses iniciatives que durant estos tres últims anys impulsa per a lluitar contra els dos grans problemes del municipi: l’atur i la falta de formació d’una part substancial dels aturats. Esta vegada, el programa va dirigit a majors de 30 anys i està dotat amb 197.000 euros.

Gràcies a esta nova iniciativa, un total de 10 persones han signat un contracte d’un any. Es tracta d’alumnes amb dificultats d’inserció, bé per l’escassa formació o per l’edat, i quenara disposen d’una oportunitat per a millorar el seu currículum i obrir-se portes de cara anun futur en el complicat panorama laboral actual.

Durant eixe període es formaran i a més aprendran un ofici. L’especialitat triada és la de jardineria, una àrea en la qual el consistori ja ha dut a terme altres programes de formació i ocupació amb bons resultats.

L’alcalde, Jordi Mayor, ha visitat als participants en el pla i els ha demanat que aprofiten esta oportunitat per a poder ampliar els seus coneixements professionals i obrir-se pas en el món laboral. «Des de hui passeu a ser servidors públics, al igual que jo, perquè aneu a treballar per als ciutadans en l’àrea de jardineria i, a més, teniu l’oportunitat de formar-

vos», els ha dit.

El pla formatiu compta amb un 30 % de classes teòriques i un 60 % de pràctiques. Esta última part es desenvolupa de la mà de l’àrea de Parcs i Jardins de l’Ajuntament de Cullera. Al costat dels professionals de la plantilla del consistori, els beneficiaris entren en contacte amb la realitat diària d’este treball.

Més de dos milions

Mayor, qui ha estat acompanyat per la regidora dels Tallers d’Ocupació, María José Terrades, ha manifestat que «en estos moments l’Ajuntament de Cullera destina més de 2 milions d’euros a programes d’ocupació, la quantia més gran de la nostra història».

«Dóna gust vore com el Centre de Formació Agustín Olivert (Casa Palomes) ha passat de, ser un edifici buit, per falta de polítiques actives d’ocupació en la passada legislatura, a tindre les seues aules plenes amb gent jove i ara també persones de més edat que

aprenen una ocupació i reben una remuneració per açò», ha conclòs.