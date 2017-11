Cullera llança tallers per a previndre la violència masclista des de les aules

El Consell d’Igualtat programa una setmana d’accions de conscienciació sobre el terrorisme de gènere

CULLERA. 14-11-17. Previndre el masclisme des de la infantesa. L’Ajuntament de Cullera ha llançat un programa de tallers per a lluitar contra el terrorisme de gènere, accions que es duran a terme en les aules del municipi a partir de 2018.

Aniran dirigits tant als alumnes com als pares i el professorat. «Tenim clar que si no comencem des de les edats més primerenques i involucrem a tots de forma coordinada, conscienciar sobre el problema després i anar per lliure és arribar tard i fer les coses malament», assenyala la regidora d’Igualtat, Francesca Ortiz.

La prevenció, doncs, es pretén abordar des de la transversalitat perquè la lluita no es limite a l’àrea d’educació. «Descarregar tota la responsabilitat sobre les esquenes de les escoles és un error», admet Ortiz.

En àmbits com l’esportiu o des de la prevenció d’addiccions, per exemple, també hi ha molt que aportar, indica la responsable municipal. «No podem actuar de forma aïllada, és necessària una acció conjunta», incidix.

I és que en no poques ocasions, el consum abusiu d’alcohol i substàncies prohibides va unit a actituds masclistes, com s’ha observat en casos com el de la ‘Manada’. En els tallers es comptarà amb la participació de la Unitat de Prevenció en Conductes Addictives (UPCCA) a fi de traslladar un missatge clar: una borratxera o drogar-se aplana el camí a comportaments masclistes.

Nova masculinitat

Un altre dels camps en els quals treballa el consistori cullerenc és el canvi de rols socials des de la perspectiva de gènere. La setmana que ve el municipi celebra la setmana contra la violència masclista amb una àmplia programació que integra una conferència titulada ‘Un altre enfocament sobre la violència de gènere’. En ella, el doctor en sociologia, professor i investigador sobre el gènere i noves masculinitats en la Universitat de València, Juan Antonio Rodríguez, abordarà les noves formes d’entendre el paper dels hòmens en les relacions, allunyades dels estereotips del passat i de la imatge del mascle ibèric.

En eixa taula redona es discutiran els rols de gènere i els conflictes individuals que creen des d’una perspectiva psicològica i sociocultural amb la presència també d’Elena Baixauli, doctora en Psicologia i professora associada de victimologia en la Universitat de València.

La setmana començarà el dia 20 amb la presentació del llibre “Mar de lija” per la seua autora, Susana Gisbert, fiscal de violència de gènere a València, a les 19 hores en l’Auditori Municipal. El 21 de novembre hi haurà un avanç dels tallers citats amb un organitzat pel CEIP Luis Vives sobre socialització preventiva contra la violència de gènere. Tindrà lloc a les 19 hores en la Sala Multiusos. Consistirà en la lectura i debat de tècniques de prevenció i detecció de la violència de gènere en l’àmbit educatiu, dirigit a jóvens, adolescents, pares, mares i personal docent.

El 22 de novembre s’ha programat un taller de risoteràpia, impartit per l’associació ANEC de Cullera, a les 19.30 hores en la Sala Multiusos. Està enfocat a dones. L’humor actua com a teràpia per a superar pors, inseguretats, addiccions, tristeses, etc., i tracta d’empoderar a les usuàries i enfortir els llaços entre elles.

Finalment, el divendres 24 tindran lloc els actes institucionals d’homenatge a les víctimes de violència de gènere. A les 11 h en els Jardins del Mercat es llegirà un manifest contra la violència de gènere per representants de l’alumnat de cadascun dels centres educatius de Cullera. Se’ls donarà protagonisme als xiquets i xiquetes i, finalment, se soltaran globus a l’aire simbolitzant a cadascuna de les víctimes de violència i en senyal de pau. Eixa mateixa vesprada, a les 17 hores, en el Centre Social ‘El Parc’ (Raval de Sant Agustí) tindrà lloc l’espectacle “El Parc LA LÍA” amb l’actuació de Navarro Flamenco Band i una ‘*xocolatà’ de convivència entre gitanos i paios.

Ortiz s’ha mostrat «orgullosa» que per primera vegada la programació de la Setmana contra la Violència de Gènere haja sorgit a iniciativa del recentment creat Consell d’Igualtat. «Partix del consens social i açò és una mostra d’unitat social enfront d’esta xacra, un clar missatge que a Cullera hi ha tolerància zero enfront del masclisme», conclou.