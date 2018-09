Cullera paga 150.000 € més pels sobrecostos de l’anterior govern en la plaça Andrés Piles

Print This Post

Jordi Mayor: «Els capritxos de la dreta en eixa obra ja ens han costat 4 milions d’euros»

La mala gestió del passat torna a costar-li un ull de la cara al poble de Cullera. L’ajuntament ha hagut de fer front al pagament de més de 150.000 euros per interessos de demora a l’empresa Cullera Sociedad de Aparcamientos SL.

Esta quantia partix de la indemnització d’1.131.802 euros que es va acordar en el seu moment entre ambdós parts després que, unilateralment, el govern del Partit Popular decidira en 2007 modificar el projecte inicial —aprovat en 2001— i suprimir un dels locals comercials en superfície que s’havien dissenyat.

Els quasi 1,2 milions d’euros s’havien d’haver satisfet en quatre anualitats entre 2008 i 2011, a raó de 282.950 euros cadascuna. No obstant açò, la falta de liquiditat en les arques municipals per la catastròfica situació econòmica del consistori, va provocar que els dos últims pagaments es retardaren, la qual cosa va acabar amb l’empresa demandant a l’ajuntament en els tribunals per a reclamar-li els diners que li devia.

Ja en 2017, el nou govern de Jordi Mayor, avançant-se, va haver de fer front al pagament de 73.591 euros per esta reclamació d’interessos i, recentment, una sentència judicial ha condemnat a l’ajuntament a abonar altres 76.519 euros, que ja han sigut liquidats.

«Els capritxos de la dreta en la plaça Andrés Piles ja ens han costat més de quatre milions milions d’euros als cullerencs en sobrecostos des que modificaren el projecte inicial», ha retret Jordi Mayor, qui ha recordat «que la plaça no ens anava a costar ni un euro perquè l’empresa concessionària de l’aparcament s’encarregava de finançar l’obra i al final, els canvis de l’anterior alcalde sobre el projecte inicial ens han eixit ben cars».

Mayor considera que este episodi «és una mostra més de la nefasta gestió del Partit Popular en el municipi, que anem a seguir pagant durant dècades».

«En el seu moment vaig dir que a Cullera hi havia una regidoria del Deute gestionada pel PP; hui podríem crear la de Nyaps heretats, que també tindria en els populars uns magnífics gestors perquè els ve com a anell al dit perquè són especialistes a crear-los», ha ironitzat el batlle.

L’alcalde de Cullera s’ha mostrat «indignat» perquè «des del nou govern estem havent d’anar arreglant eixos desastres i pagant-los, veient limitada la capacitat de maniobra per a dur a terme els nostres projectes».

No obstant açò, el consistori es troba hui en disposició de fer front a estes obligacions. «Afortunadament, ara ja hi ha una bona gestió econòmica en l’ajuntament i açò ens permet fer front a estes ‘sorpreses’ al mateix temps que duem a terme polítiques per a les persones», conclou la màxima autoritat local.