Cullera es prepara per a la I Mostra de Turisme de la Comunitat Valenciana

La Paella de Cullera, els licors d’arròs i cassalla i el Medusa Sunbeach Festival seran els principals reclams

Cullera ultima els preparatius per a la seua participació en la I Mostra de Turisme de la Comunitat Valenciana, un esdeveniment que reunirà més de 100 empreses i entitats turístiques en un dels punts més visitats de València, la Ciutat de les Arts i les Ciències.

Es destinaran més de 3.000 metres quadrats per a l’esdeveniment, espai que Cullera aprofitarà diumenge per reafirmar-se com una de les capitals turístiques més potents de tota la Comunitat Valenciana, amb la gastronomia, la restauració i l’oci com a leitmotiv.

Diumenge el Medusa Sunbeach Festival tindrà la seua representació en l’esdeveniment amb l’actuació d’un DJ. El mateix traslladarà als assistents una bona dosi de música electrònica i l’esperit del festival, dels més importants d’Espanya i amb repercussió en l’àmbit internacional.

Este mateix dia, a les 15.30 hores, es promocionarà la Paella de Cullera en un esdeveniment de showcooking. S’elaborarà en viu la recepta del recentment mort Salvador Gascón, un plat d’arròs que fa servir la varietat J. Sendra o Albufera amb una base de peix de roca, llagostins, sepionet, moll i figatells d’escorpa.

Finalment, a les 16.15 hores es farà una degustació de còctels i es posaran en valor els dos licors més populars de Cullera, el d’arròs i el de crema de cassalla.

Per la Mostra s’han programat multitud d’activitats durant tot el cap de setmana entre les quals podrem trobar tastos de vins, olis i productes regionals, tallers vinculats amb el turisme, espectacles de cuina i activitats per als més jóvens.

Els assistents podran recórrer tota la geografia valenciana sense moure del mateix lloc i conéixer les festes populars, la gastronomia, les tradicions, artesania i l’oci de cada lloc.

La Mostra se celebrarà el dissabte 20, d’11 a 20 hores, i diumenge 21, de 10 a 19 hores. La trobada és totalment gratuïta i està orientada principalment als valencians i al turista intern, sector que abasta gairebé un 50 % del turisme nacional.

Les jornades transcorreran al Saló Arcuacions del Museu de les Ciències Príncep Felip, el Passeig Sud, el Llac Sud i la zona de Arcbotants.