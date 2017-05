Cullera promociona el seu turisme en el mercat basc

Cantos destaca les dades positives del sector que bat rècords d’ocupació i ha rebaixat l’atur a nivells d’agost

CULLERA. 08-05-17. La regidoria de Turisme de Cullera seguix amb la seua intensa campanya de promoció de la ciutat com a destinació vacacional. El municipi ha estat present este cap de setmana en Expovacaciones, la fira del sector turístic de Bilbao dedicada a les tendències i les experiències del viatjant.

La intenció de Cullera és seguir ampliant el nombre de visitants procedents del País Basc, el principal mercat del nord d’Espanya per a la capital turística de la Ribera. No en va, en els últims anys els viatgers d’esta comunitat autònoma que trien Cullera com a destinació han crescut de forma notable. El passat estiu Euskadi fou la tercera autonomia espanyola, després de Madrid i Castella i Lleó, que més visitants va aportar a Cullera, segons es desprén de les estadístiques de la Tourist Info.

El regidor de Turisme, Javier Cantos, ha explicat que el client basc és «molt apetible» perquè respon a un perfil interessant i «casa perfectament» amb l’oferta turística cullerenca. «Són viatgers que busquen bon clima, bona gastronomia i a més vol viure experiències relacionades amb activitats complementàries com són la cultura, l’oci i l’atractiu ambiental i paisatgístic del Mediterrani», indica. Totes estes opcions les oferix Cullera.

Euskadi és una comunitat autònoma en què la població té una de les millors ràtios turístiques, la qual cosa convertix Expovacaciones en un lloc especialment interessant per a realitzar la promoció turística.

A més, fins a setembre del 2016, els bascos han efectuat al voltant dels 8,5 milions de viatges a totes les destinacions, sent esta xifra superior respecte al mateix període del 2015 (augment de l’11,2 %). Dins dels viatges que van realitzar per Espanya, un 79,5 % van tindre com a destinació una altra comunitat autònoma, incrementant-se estos viatges un 8,7 %. El País Basc va ser en eixe període la quarta comunitat autònoma que més viatges va realitzar per persona, per darrere de Madrid, Aragó i Navarra.

En Expovacaciones hi ha hagut presència d’agències de viatges, majoristes, companyies de transport, organismes oficials, hotels, càmping i caravàning, immobiliàries, turisme cultural, turisme actiu, comunitats autònomes, ajuntaments, patronats i altres organismes públics, oficines de turisme internacionals, agències de viatge i majoristes, companyies de transport, allotjaments, cases prefabricades, immobiliàries, empreses relacionades amb l’organització de viatges, premsa especialitzada, turisme actiu, rural, residencial, de naturalesa, oci i temps lliure.

Cullera, que ha acudit sota el paraigua de la Diputació, ha suscitat l’interés dels visitants fins al punt que ha esgotat totes les guies turístiques que tenia a l’estand. «La impressió és molt bona i estem convençuts que les accions promocionals que estem duent a terme de la mà dels empresaris donaran els seus fruits», ha apuntat Cantos.

Moment dolç

El turisme de Cullera es troba en un dels seus millors moments. Les xifres d’ocupació dels dos últims anys han seguit una tendència clara a l’alça, aconseguint els resultats més positius en una dècada i batent rècords.

Açò es nota també en l’ocupació, ha indicat el regidor delegat de l’àrea. Com a prova d’açò, durant el mes d’abril —coincident amb la Setmana Santa i les Festes Majors— l’atur registrat es va reduir a Cullera en 155 persones fins a situar-se en guarismes propers als d’agost de l’any passat.

«Són dades positives que avalen la recuperació i puixança del nostre turisme que comença la temporada alta abans del que ocorria fa uns anys encara que seguim sent prudents i tenim molt camí per fer», conclou Cantos.

Cullera Turismo ha intensificat enguany les seues accions promocionals. Recentment, la regidoria ha presentat un pla biennal d’accions turístiques que pretenen apuntalar i potenciar la recuperació del sector econòmic més important de la ciutat.