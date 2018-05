Cullera reforça l’educació ambiental amb visites als paratges naturals

Connect on Linked in

Els escolars han realitzat activitats educatives sobre medi ambient en la zona de l’Assut de la Marquesa i les Dunes

CULLERA. 11-05-18. El departament de Medi Ambient de l’Ajuntament de Cullera està duent a terme un cicle d’activitats d’educació ambiental en centres escolars amb l’objectiu principal de donar a conéixer el patrimoni natural de la localitat i els seus valors ambientals.

Des del mes de març, els alumnes estan assistint per grups a l’Assut de Cullera per a conéixer el riu Xúquer, la flora i fauna autòctones, els perills medi ambientals, la funció de l’Assut, riscos i solucions per a la població lligats al Xúquer i altres infraestructures hidràuliques de Cullera com els molins o els sistemes de regadiu.

Fins hui, uns 300 alumnes de primària de La Milagrosa i altres 100 de primer i segon de l’ESO han gaudit d’este cicle que és rebut amb interés pels escolars. Recentment s’ha sumat el CEIP Sant Agustí.

El responsable de l’àrea, Hugo Font, veu en estes visites una oportunitat per a conscienciar i sensibilitzar als xiquets sobre la importància del nostre entorn i la necessitat de respectar-lo. «Si creem una consciència medi ambiental en els més joves, en el futur es mostraran més oberts a pensar i actuar davant dels problemes i solucions medi ambientals», assegura Font.

Visita a les dunes

Hui, els de tercer de primària de La Milagrosa han realitzat una visita a un dels cordons dunars de la costa cullerenca per a estudiar les seues característiques, la seua vegetació, les principals amenaces medi ambientals i les accions de conservació.

Les excursions als ecosistemes dunars són una oportunitat perfecta per a estudiar una de les formacions naturals en les quals millor es pot apreciar el dinamisme i fragilitat de l’ecosistema costaner.