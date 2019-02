Cullera retira l’arena depositada en espais urbans pels forts vents

Print This Post

La neteja s’ha dut a terme en les zones de Cap Blanc i El Faro

L’Ajuntament de Cullera, a través del seu servei de gestió de residus i neteja urbana, ha retirat grans quantitats d’arena que van ser arrossegades fins a nucli urbà durant els episodis de forts vents esdevinguts en la primera setmana de febrer.

Les labors de neteja s’han desenvolupat en la carretera d’accés al Far, a l’altura de ‘Punta Negra’, i en diverses zones d’entramat urbà situat en el poblat marítim del Far.

Els treballs han tingut una durada de dos dies i han requerit operaris destinats exclusivament a la causa a més de l’habitual maquinària pesant usada per a tasques d’esta índole.

‘Estem preparats per a donar resposta a estes d’incidències que afecten carrers i espais públics’ explica el responsable de l’àrea de neteja viària, Hugo Font. ‘És una problemàtica de caràcter estacional i es repetix any rere any durant els temporals de vent’.

La proximitat dels nuclis urbans a la platja i la falta de dunes o elements de protecció naturals són alguns dels factors que contribuixen al fet que l’arena puga ser arrossegada pels vents fins als carrers i carreteres més pròximes.

Altres zones que es veuen habitualment afectades per esta problemàtica durant els temporals de vent són El Brosquil, El Marenyet i l’Estany, situades en la costa sud de la localitat.

La neteja s’ha realitzat a través de l’empresa concessionària del servei Agricultors de la Vega SA (SAV).