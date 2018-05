Cullera revalida les seues sis banderes blaves i se situa tercera a la Comunitat

Print This Post

La ciutat turística de la Ribera obté el reconeixement per a Sant Antoni, Dosser, Racó, Far, Olivos i Cap Blanc / Tortajada: «Tenim unes platges de Champions League»

CULLERA. 08-05-18. El millor aparador turístic de Cullera, les platges, ha tornat a rebre el màxim guardó a la seua qualitat i la prestació de serveis. La ciutat ha revalidat este 2018 les seues sis banderes blaves i se situa tercera a la Comunitat Valenciana pel que fa al nombre d’estos reconeixements, consolidant així el seu lideratge a Espanya.

Hui s’ha donat a conéixer la relació d’arenals guardonats amb este distintiu internacional. En concret, a Cullera l’obtenen les platges de Sant Antoni, el Dosser, el Racó, el Far, Los Olivos i Cap Blanc.

Açò suposa que totes les zones de bany presentades per l’ajuntament al distintiu l’han obtingut, segons ha destacat l’edil delegat de Platges, Salva Tortajada.

La ciutat seguix ocupant una posició d’honor en el podi de millors platges «gràcies a l’esforç i dedicació professional dels nostres treballadors municipals i l’aposta de l’Ajuntament per ser líders en qualitat de les platges», comenta Tortajada. «Les platges de Cullera són de Champions League», ha descrit.

La bandera blava és un distintiu internacional que reconeix l’elevada qualitat de les aigües així com l’excel•lència dels serveis que presta als seus usuaris. La seua obtenció requerix una atenció especial per part de l’Ajuntament i una gran inversió econòmica «per mantindre en perfecte estat de revista la nostra principal infraestructura turística», explica el regidor.

Les platges de Cullera són el gran atractiu de la ciutat i congreguen anualment centenars de milers de visitants. L’oferta del municipi en este aspecte és variada, ja que pot gaudir-se des d’àrees urbanes amb serveis de tota mena fins a espais naturals encara verges, a més a més d’uns altres on practicar esports nàutics.

En els últims anys, el consistori ha incrementat la inversió per millorar els serveis de les platges, atenent, dins de les seues possibilitats, les reivindicacions dels usuaris. Destaca, principalment, l’ampliació del servei de Socorrisme després d’anys de retallades o la instal•lació de nous punts accessibles per facilitar el bany a persones amb mobilitat reduïda, matèria en la qual Cullera també és pionera i líder a la Comunitat Valenciana.

Tortajada ha aprofitat l’ocasió per fer una crida i un agraïment a la col•laboració ciutadana perquè se seguisca cuidant de les platges. Tal i com ha assenyalat, «el civisme que demostren els nostres usuaris és també fonamental per a obtindre estes banderes».