El curs 2018/19 per a adults d’Escoles Esportives arranca a Burjassot el 2 de juliol amb les matrícules

El nou curs per a adults de les Escoles Esportives Municipals de Burjassot va a començar a rodar dilluns que ve 2 de juliol.

Aqueixa és la data en la qual començaran les matrícules en les diferents disciplines esportives que ofereix enguany la Regidoria d’Esports, dirigida per Manuel Pérez Menero, per a majors de 16 anys.

Com a novetat en aquest curs, tant per a adults com per a xiquets, i pensant a donar un major servei a les i els ciutadans de Burjassot, la Regidoria obrirà un nou període de matrícula en els cursos en els quals queden places, el 18 de febrer del pròxim any. En aquest cas, el preu de la matrícula serà de la meitat del que costa el curs complet.

Les matrícules de les Escoles Esportives Municipals podran realitzar-se on line a través de la pàgina web municipal, www.burjassot.org o de manera presencial en el Poliesportiu Municipal, amb nombre arreplegat de manera prèvia a partir del 28 de juny. En tots dos casos, la matrícula començarà a les 9 del matí. És imprescindible, per a formalitzar la matrícula, estar empadronats a Burjassot. En el cas de la matrícula presencial, el tenir nombre no suposa la reserva de plaça en cap modalitat esportiva.

Si s’opta per la matrícula en línia, el pagament de la matrícula es podrà fer només amb targeta de crèdit o de dèbit i és imprescindible que el nombre de mòbil estiga actualitzat per a poder realitzar-la.

Si s’escull la modalitat de matrícula presencial, aquestes matrícules es faran amb repartiment previ de nombres, a partir del 28 de juny, en les dependències del Poliesportiu Municipal a partir de les nou del matí. Cada nombre serà una cita prèvia i permetrà realitzar dues inscripcions. En el nombre s’indicarà a partir de quina hora es pot fer efectiva la matrícula, evitant així també les cues d’espera. Com s’ha assenyalat, el tenir nombre no implica la reserva de plaça. El pagament, en aquest cas, es podrà fer en efectiu o amb targeta de crèdit o dèbit. L’horari de matrícula presencial, en el Poliesportiu, serà de dilluns a divendres de 9 a 13 hores i els dimarts i dijous de 17 a 19 hores.

Enguany per a adults, la Regidoria ha programat cursos de Gimnàstica de Manteniment, Taichí, Yogalates, Ioga, Pilates, Zumba i Zumba Sènior, amb un preu de 77,50€, i Gimnàstica de Majors de 60 anys, amb un preu de 35€. Tots els cursos tenen un ampli ventall d’horaris i dies que es pot consultar tant en el fullet informatiu elaborat des de la Regidoria d’Esports com en la pròpia web municipal en el moment de realitzar la matrícula.

A partir del dia 16 de juliol les persones empadronades en altres municipis podran sol·licitar places en les activitats.