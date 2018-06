DACMA és l’associació a qui va destinat enguany el benefici del sopar solidari de les festes de sant Bernat

Connect on Linked in

Alzira, 26 de juny de 2018.– Les festes dedicades a sant Bernat estan a escassos dies d’iniciar-se. Com cada any s’ha confeccionat un complet programa d’activitats destinat a tots els segments d’edat.

Sens dubte, el plat fort del programa són les actuacions dels artistes de primera fila que enguany estaran a la nostra ciutat: Tribut a Mecano, amb Robin Torres; Rozalén, Maldita Nerea, Sergio Dalma, i per primera vegada en les festes de Sant Bernat un festival de deu hores de duració, el SBA Festival, amb les actuacions d’El Diluvi, The Noises, Shinova, Rayden i Santi Bertomeu.

El cap de setmana del divendres 13 i dissabte 14 de juliol les activitats se centraran al camp d’esports Venècia, amb l’XI Ral·li Humorístic (miniolimpíades), en què les diferents comissions falleres que participen realitzaran proves, la calvalcada, a més de les actuacions programades des de la Regidoria de Festes, divendres Vadness i dissabte Renacer Fusión. A totes estes activitats cal afegir el sopar solidari de pa en puny.

Enguany Isabel Aguilar, vicealcaldessa i regidora de Festes, com a representat de l’Ajuntament, i Jaume Bohigues, com a president de la Junta Local Fallera, han decidit que els beneficis del sopar aniran destinats a les Dones Afectades per Càncer de Mama a Alzira, DACMA.

Com cada any, un bon grapat de veïnat, així com membres de les falles de la ciutat, encapçalats per la Junta Local Fallera, participaran en esta activitat solidària que ja forma part del programa de les festes de Sant Bernat.