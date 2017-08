Deu almussafenys participen en el Programa de Foment de l’Ocupació Agrària del SEPE

Durant l’últim mes, han treballat en tres projectes relacionats amb el manteniment del terme municipal

L’Ajuntament ha invertit un total de 21.000 euros en la posada en marxa d’aquest pla d’ocupació

Almussafes, a 23 d’agost de 2017. Hui, dimecres 23 d’agost, ha finalitzat l’execució de les actuacions plantejades per l’Ajuntament d’Almussafes dins del Programa de Foment de l’Ocupació Agrària impulsat pel SEPE, al que el consistori s’ha acollit un estiu més. Gràcies al mateix, deu almussafenys han tingut l’oportunitat de treballar del 24 de juliol fins a la jornada de hui en tres projectes en el Parc Rural, el camí “Prolongació Camí Fondo” i les vies de servei de l’autopista AP7 al seu pas pel municipi. El consistori ha invertit 21.000 euros en aquest pla d’ocupació i el Ministeri ha abonat els 19.788,32 euros restants per al finançament d’aquestes obres.

Un total de 10 almussafenys han participat aquest estiu en una nova edició del Programa de Foment de l’Ocupació Agrària impulsat pel Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE), amb el qual el govern i les corporacions municipals busquen fomentar l’ocupació i garantir als treballadors aturats del règim agrari un complement de renda durant el període no coincident amb la campanya agrícola.

Del 24 de juliol al 23 d’agost, dos oficials de primera i vuit peons han participat en tres projectes, que han tingut per objectiu principal el manteniment de les diverses àrees que componen el terme municipal de la localitat. D’aquesta forma, els treballs s’han desenvolupat en tres zones, el Parc Rural, el camí rural “Prolongació Camí Fondo” i el camí de servei de l’autopista juntament amb els ponts al seu pas.

“Aquests plans d’ocupació especials són necessaris per a moltes famílies perquè suposen una important pilota d’oxigen en èpoques en les quals no hi ha treball en el camp, per la qual cosa considerem que hem de seguir apostant per ells”, explica l’alcalde d’Almussafes i regidor d’Ocupació, Toni González, qui recorda que “aquesta iniciativa contribueix també al manteniment del terme municipal i a l’ampliació del currículum vitae dels treballadors seleccionats”.

La subvenció concedida pel SEPE per al desenvolupament d’aquests tres projectes ha ascendit a 19.788,32 euros, sent l’Ajuntament d’Almussafes el que ha abonat els restants 21.000 euros, quantitat amb la qual s’ha sufragat el material utilitzat, així com una xicoteta part dels costos laborals, assumits quasi íntegrament amb la citada subvenció del Ministeri d’Ocupació.

Projectes desenvolupats

Al llarg d’aquests trenta dies, en el Parc Rural s’han executat cinc escocells a força de blocs de formigó aconseguint una altura de 60 centímetres per a la formació d’un banc perimetral. En aquest mateix espai també s’ha construït una solera armada, amb la qual s’ha consolidat el sòl situat al costat dels paellers existents. Finalment, els treballadors també han substituït 20 metres de tanca perimetral i col•locat una porta doble de simple torsió.

En el camí “Prolongació Camí Fondo”, s’ha demolit el mur de la sèquia que limita amb el camí i s’ha construït un de nou amb formigó armat. D’aquesta forma, s’ha consolidat la vora del camí amb la sèquia de reg dels camps mitjançant l’execució d’un mur de blocs de formigó.

Finalment, pel que fa a la neteja i desbrossament del camí al costat de l’autopista AP7, les actuacions han abastat els dos laterals de la mateixa i els terraplens dels ponts que es troben al seu pas, contemplant-se el pont del “Camí Planes Canteba”, el pont de la carretera CV-520 i el pont del Camí Romaní.