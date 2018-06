Diego Gómez: “volem fer de la ciutat un lloc més amable i sostenible”

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Alzira reobri l’activitat al carrer Benito Perez Galdós

L’Ajuntament d’Alzira ha inaugurat el segon tram del carrer Benito Perez Galdós, on s’ha ampliat l’espai de voreres per als vianants i s’hi han inclòs més plantes i arbres, per tal de fer aquest pulmó de la ciutat un poc més verd i sostenible.

Però no sols els vianants veuen reactivada l’activitat a aquest carrer cèntric, sinó que els comerços poden tornar a la normalitat després d’uns mesos de baixa afluència en aquest tram.

L’equip de govern ara posa tots els seus esforços en acabar les obres dels carrers Hort dels Frares i Reis Catòlics.