El dilluns 21 de maig es tanca el trànsit al carrer Reis Catòlics per les obres de condicionament de la segona fase al carrer Benito Pérez Galdós i les del carrer Hort dels Frares

Alzira, 18 de maig de 2018. Les obres de la segona fase del carrer Benito Pérez Galdós estan executant-se segons el calendari previst, però a partir del dilluns 21 de maig es tanca al trànsit rodat el tram del carrer Reis Catòlics des de l’encreuament amb el carrer Benito Pérez Galdós fins al del carrer Hort dels Frares, per finalitzar les obres, per la qual cosa s’obrin altres vies de pas:

– Per a aquells vehicles que apleguen a Alzira, de Carcaixent, pel pont de Xàtiva, es trobaran senyalització d’obres a Reis Católics i la recomanació de desviament pel carrer Trinidad Redal.

– Els que circulen per l’inici de la plaça Sant Judes, podran desviar-se pel carrer Taronger.

– Des de l’encreuament del carrer Taronger amb el carrer Lepanto, el desviament provisional será pel Centre de Salut Alzira II.

– Pels qui circulen per l’Inici de plaça General Dolz, s’hauran de desviar cap al carrer Major Sant Agustí.

– L’única eixida des del pàrquing de la plaça Major serà cap a l’esquerra amb eixida a la plaça Musical.

– L’accés a la plaça Major des del creuament del carrer Sucro amb la plaça Major i Sants Patrons quedarà tancat.

– Des del carrer Hort dels Frares (Centre de Salut Alzira II) hi haurà desviament al carrer Francisco Arbona cap al carrer Colmenar.

– La circulació del carrer Lepanto i Francisco Arbona es desviarà al carrer Colmenar.

El regidor de Gestió Urbanística, Fernando Pascual, assegura: “A hores d’ara es presenta el més complicat, el moment d’enllaçar els encreuaments dels carrers, Benito Pérez Galdós amb Reis Catòlics i este amb Hort dels Frares, pels treballs de renovació del clavegueram. Per tot això es prendran les mesures necessàries per tal de minimitzar els inconvenients o molèsties al trànsit i als vianants, amb rutes alternatives, per als dies que duren les obres”.