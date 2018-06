La Diputació aprova una nova convocatòria del pla d’IFS

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

35 milions d’euros es destinaran a la millora d’espais i serveis públics.

La Diputació de València ha aprovat una nova convocatòria del pla d’Inversions Financerament Sostenibles. La totalitat dels municipis de la província disposarà de 35 milions d’euros que es destinaran a la millora d’espais i serveis públics.

A més, el president de la Diputació, Jorge Rodríguez, ha aprofitat per a destacar els resultats de l’IVIE al voltat del primer IFS i per a anunciar el llistat de projectes del pla de Serveis i Obres Municipals per a 2018 i 2019.

En les enquestes realitzades als ajuntaments al voltant del pla de les IFS, els resultats han sigut de 9’1 sobre 10, segons les valoracions dels alcaldes i les alcaldesses.