Diputació millora la seguretat de les carreteres de l’Horta

La Diputació de València porta invertits al voltant de 10 milions d’euros en les carreteres de l’Horta i té previsió d’invertir més de tres milions en el manteniment i conservació d’estes vies en els pròxims tres anys. A més de les actuacions puntuals projectades en la comarca per al que queda de legislatura.

En total, més de 12 milions d’euros per a reforçar la seguretat per a tot tipus d’usuaris, des de conductors fins a vianants, passant per ciclistes i motoristes.

La principal actuació en l’Horta ha sigut l’adequació i millora dels tres trams de la CV- 415 entre Picassent i Montserrat, amb l’eliminació del punt negra de venta cabrera, una zona que presentava un asfalt en mal estat i un trànsit de 15.000 vehicles diaris, amb elevats índexs d’accidentalitat. Una inversió de 8 ‘5 milions d’euros que ha permés, en paraules del diputat de carreteres, Pablo Seguí, “millorar la qualitat de vida dels ciutadans i la seua seguretat a l’hora de freqüentar esta via”.

L’última inversió anunciada per la demarcació forma part dels nous contractes de Conservació i Manteniment de la xarxa viaria província per als pròxims tres anys.