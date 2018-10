La Diputació promou la creació d’horts socials municipals i bancs de terres

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

El programa d’ajudes als horts urbans ha comptat amb un pressupost de 300.000 euros en els últims anys i ha beneficiat a 25 municipis valencians

El programa del banc de terres de la Diputació ha ajudat a 40 municipis a desenvolupar i impulsar l’agricultura ecològica urbana

La creació d’horts socials municipals i de bancs de terres locals són les dues mesures de major importància que l’àrea de Medi Ambient de la Diputació de València promou a les comarques de València per tal de fomentar l’agricultura urbana. La corporació provincial, a través d’aquestes polítiques, reafirma el seu compromís per treballar en un marc d’agricultura integrada i d’auto-abastiment.

Aquestes formes de conrear aliments i diversificar els cultius s’emmarquen en les distintes accions enumerades per la FAO per tal de produir més aliments amb menys recursos i fer front a l’escenari de creixement de la població mundial. Aquest és un dels principals reclams que es reivindiquen al Dia Mundial de l’Alimentació de 2018, una data que es celebra des de l’any 1979 i que enguany reivindica diverses mesures per eradicar la fam al món.

El Servei de Medi Ambient de la Diputació ha dissenyat el Programa d’Horts Socials Municipals amb l’objectiu de preparar els terrenys hortícoles amb la infraestructura necessària. El programa d’ajudes, que respon a una demanda històrica dels ajuntaments, ha comptat amb un pressupost de 300.000 euros als últims anys i ha beneficiat a 25 municipis de les comarques de València.

Els horts urbans brinden als usuaris la possibilitat de produir els seus propis aliments, fomenten la participació ciutadana i el desenvolupament sostenible, i promouen l’educació ambiental i els hàbits de vida saludables. Aquests espais municipals, a més, permeten el coneixement i ús de tècniques tradicionals hortícoles, i també l’impuls de l’agricultura ecològica.

Per a combatre l’abandonament agrícola, i la degradació ambiental i paisatgística que implica, la institució provincial promou també els bancs de terres municipals. Aquests constitueixen un registre administratiu municipal, de caràcter públic, que facilita el contacte entre els propietaris de parcel·les aptes per a l’explotació agrícola i les persones interessades en arrendar-les per al cultiu. Els acords sobre els aspectes econòmics, el termini d’arrendament i altres condicions són lliures.

El programa del banc de terres de la Diputació ha ajudat a 40 municipis valencians a difondre i desenvolupar aquesta iniciativa per a impulsar l’agricultura ecològica urbana. El desenvolupament d’un banc de terres permet, a més, la creació d’oportunitats d’ocupació i treball, generant un impacte positiu en els àmbits mediambiental, econòmic i social.

El Dia Mundial de l’Alimentació: #FamZero

Amb l’objectiu de fer front a les desigualtats alimentàries i contribuir a la sostenibilitat des de la producció i el consum, malgastar menys, nodrir-se millor i adoptar un estil de vida equilibrat s’apunten com a decisions vitals per a assegurar el futur dels aliments. Les accions individuals que poden ajudar a acabar amb la fam al món centren la campanya global de 2018 de la FAO sota el lema “El que jo puc fer per ajudar a aconseguir la #FamZero”, amb motiu del Dia Mundial de l’Alimentació.

La necessitat d’adaptar-se al canvi climàtic i treballar per tal de mitigar els seus efectes també encapçala el missatge de la FAO, atenent les previsions del futur creixement de la població mundial i tenint present que, segons les estimacions, per a 2050 l’agricultura necessitarà produir quasi un 50% més d’aliments, pinsos i biocombustibles del que produïa el 2012 per a respondre a la demanda.

La finalitat del Dia Mundial de l’Alimentació, proclamat en 1979 per la FAO i que coincideix amb la data de la seua fundació en 1945, és augmentar els esdeveniments de la població per a abordar el problema alimentari mundial i enfortir la solidaritat en la lluita contra la fam, la desnutrició i la pobresa.