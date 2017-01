La Diputació de València ha escollit Carlet i la banda Unió Musical per a fer un documental sobre la música valenciana que es difondrà internacionalment

El documental s’estrenarà el pròxim dijous al Teatre Giner de Carlet, amb l’assistència de l’autor de les obres, Ferrer Ferran i el diputat de Cultura, Xavier Rius.

Carlet i la Unió Musical són les protagonistes junt a Requena de la iniciativa de l’àrea de cultura de la Diputació de València, «València és música». Un programa pilot de metratges en alta definició que amalgama música i fotogrames del patrimoni cultural, artístic, arquitectònic, paisatgístic, social i etnogràfic dels municipis de les comarques valencianes amb el propòsit d’internacionalitzar la música i donar a conèixer la tradició musical de les bandes valencianes i els atractius de les nostres localitats i ciutats arreu del món. En els dos primers programes pilots han participat la Sociedad Musical Santa Cecilia de Requena, dirigida per Sergio Navarro, i la Societat Unió Musical de Carlet, sota la batuta de Beatriz Fernández, que varen estar mereixedores de la menció d’honor a la Secció Especial i Secció Primera del 40 Certamen Provincial de Bandes de Música, respectivament.

El projecte ha sigut presentat este matí pel diputat de Cultura, Xavier Rius, qui ha explicat que amb este programa es perseguix «la internacionalització de les bandes de música valencianes», ha indicat. «Un fenomen cultural valencià, que no troba parangó en altres indrets i que és capaç de situar a València en el mapa per la seua música i per la seua cultura», ha remarcat. Així mateix, Rius ha exposat que amb la posada en marxa d’este projecte es dóna resposta a una de les demandes formulades per part de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana per tal d’expandir la producció musical de les bandes valencianes i donar a conèixer la seua raó de ser.

Els documentals tenen una durada que oscil·la entre els 20 i els 30 minuts. Per a l’enregistrament de la Unió Musical de Carlet s’ha optat per la gravació del concert al Palau de la Música de València, on la banda interpreta el pasdoble Roberto Forés i l’obra El Gaudir del Geni, ambdues del compositor valencià Ferrer Ferran. A més s’integren imatges de localitzacions emblemàtiques de Carlet, com és l’Ermita de Sant Bernat, l’església Assumpció, la torre del Palau Comtal, el Mercat Municipal o el portal de la Casa de la Cultura de Carlet.

L’alcaldessa de Carlet , M. Josep Ortega Requena ha agraït a la Diputació de València la iniciativa i ha reivindicat que «pertànyer a una banda constitueix una forma de vida», a més de considerar que la iniciativa permet mostrar «què són i què representen les bandes de música per als valencians».

Els audiovisuals estaran allotjats en un servidor habilitat per la mateixa corporació provincial i romandran accessibles per a totes les televisions d’àmbit autonòmic, estatal i internacional que així ho sol·liciten per poder fer ús de les mateixes amb l’acceptació de la mateixa Diputació de València. Es tracta, en definitiva, d’un ambiciós projecte que naix per a tenir la seua continuïtat futura amb altres formacions musicals de les comarques valencianes i que tracta de donar vida a l’apuntat pel compositor i director d’orquestra rus Igor Stravinsky: «no només cal escoltar la música, sinó que a més cal veure-la».

El proper dijous 12 de gener, el Teatre Giner de Carlet acollirà a les 20 h. la presentació del projecte i l’estrena del documental. Acte al que està prevista l’assistència del diputat de Cultura, Xavier Rius, el compositor Ferrer Ferran, el vicepresident de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana, Remigi Morant i l’alcaldessa de Carlet, M. Josep Ortega Requena, a més de representants de la banda carletina.