Dispositiu especial per Tots Sants

L’Ajuntament de Sueca posa en marxa, un any més, el dispositiu especial per la Festivitat de Tots Sants.

La Regidoria de Serveis Municipals de l’Ajuntament de Sueca disposarà en el dia de la festa una línia d’autobusos gratuïts per facilitar el desplaçament dels ciutadans fins al Cementeri Municipal, servei que estarà disponible durant tot el dijous 1 de novembre. En les jornades prèvies, els dies 29, 30 i 31 d’octubre i també l’1 de Novembre, el cementeri Municipal de Sueca no tancarà a migdia i obrirà des de les 9:00 del matí fins a les 18:00 de la vesprada.

L’horari del dispositiu de transport públic serà ininterromput durant tot el dia. Els autobusos eixiran a partir de les 9.00 hores fins a les 18.00 hores, i ho faran des de les següents parades:

• Eixides des de Sueca: des de les 9.00 h fins a les 17.30 h, des del Bar Llopis, Travessera dels Franciscans (davant de Mercadona), Bernat Aliño (parada del bus de l’eixida del túnel), Església Milagrosa, Granja arrossera, i tornada amb el mateix recorregut, des de les 9.30 h fins a les 18.00 h.

• Eixides des de El Perelló: a les 10.30 h i 16.00 h; tornada a les 13.30 h i 18.00 h. (Des de la parada de l’autobús del Perelló).

• Eixides des de Mareny Barraquetes: a les 10:30 h. i 16:00 h; tornada a les 13:30 h. i 18:00 h. (Des de la parada de l’autobús del Mareny).

Com a novetat enguany i per a donar servei al voltant dels carrers de l’avinguda de la Mar, s’han establit les següents parades noves del bus a la línia amb eixida des de Sueca: avinguda de L’Albufera (Sala Cancela) i avinguda de les Sendroses, n°3.

D’altra banda, i per a evitar els embossaments i el caos circulatori, el trànsit rodat i l’estacionament de vehicles particulars quedarà prohibit al carrer Sebastià Diego, des de l’encreuament amb el carrer Dr. Fleming fins al Cementeri, i l’encreuament del Camí Vilella en el Camí del Cementeri. Només estarà permesa la circulació de taxis i de vehicles particulars que transporten persones amb mobilitat reduïda o amb altres impediments, fins a l’entrada del Cementeri. L’entrada serà per l’avinguda de Vilella i no es podrà estacionar més de cinc minuts.

Com cada any, el dia de Tots Sants, a les 12:00 hores del migdia s’oferirà una missa en honor de tots els difunts a la plaça de la Mare de Déu de Sales del Cementeri Municipal de Sueca.