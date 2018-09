Educació inicia el curs amb 6.051 docents més que en la legislatura anterior

Connect on Linked in

El conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, Vicent Marzà, acompanyat pel secretari autonòmic d’Educació i Investigació, Miquel Soler, ha presentat el curs 2018-2019 amb el títol ‘L’educació en moviment’.

Segons el responsable d’Educació que “la valenciana és una educació en moviment que avança cap a la igualtat d’oportunitats. Durant tres anys hem revertit les retallades en professorat, hem solucionat multitud d’empastrades de l’antic Govern i ara tenim més professorat que mai per atendre menys alumnat per aula. Aquest curs ens centrem en la innovació educativa en l’aula i avancem en la millora generalitzada de les infraestructures escolars”.

Alumnat en escoles i instituts

El curs arrancarà el 10 de setembre en escoles i instituts amb 776.559 alumnes estimats de 2n cicle d’Infantil, Primària, Secundària, Batxillerat i cicles formatius, un 0,2% menys que el curs passat. La mitjana d’alumnes per aula se situa en el 21,9%, quatre alumnes menys per aula de mitjana que en la legislatura anterior.

El conseller Marzà ha volgut destacar que “el treball per assegurar que hi haja menys alumnes per aula que puguen rebre una millor atenció ha tingut molt bon resultat durant aquests anys per la baixada de ràtios i per l’augment d’unitats educatives. Cal tindre en compte que en la legislatura anterior ens van retallar 528 unitats i que el Govern del Botànic ha augmentat les unitats educatives en 1.801”.

Alumnat tram 0-3 anys

Pel que fa al tram 0-3 anys, hi ha 44.302 alumnes escolaritzats, un 15,8% més que en la legislatura anterior, gràcies a l’augment de les aules gratuïtes de 2 anys i les millores del bo infantil. Malgrat la davallada progressiva de la natalitat, aquest curs hi ha 6.050 alumnes escolaritzats més que l’últim curs del Govern anterior en el tram 0-3 anys.

El conseller ha explicat que “la clau de l’augment progressiu de xiquets i xiquetes escolaritzats en aquest tram d’edat té dos pilars: l’augment de dotació econòmica de les ajudes del bo infantil en un 40% respecte a l’anterior Govern i haver creat aules gratuïtes de dos anys, que aquest curs suposen 14.472 places. Som l’única autonomia de l’Estat que hem augmentat l’alumnat escolaritzat en aquest tram d’edat, gràcies al fet que hem facilitat a les famílies que ho necessiten econòmicament la possibilitat de matricular els seus fills i filles gratuïtament”.

En aquest sentit, el titular d’Educació ha explicitat que “abans l’escolarització en una escoleta suposava 2.200 euros per fill o filla i ara a les famílies amb xiquets de 2 anys els suposa un cost zero l’escolarització a les aules gratuïtes que tenim; i si els escolaritzen en una escoleta privada, amb el bo infantil, passen a tindre una despesa d’entre 800 i 1.400 euros”.

Més inversió de la Generalitat per alumne

Aquest curs la Generalitat inverteix 5.907 euros per alumne, un 17% més que l’últim curs de l’anterior Govern. Dues mesures concretes de la inversió són el programa Xarxa Llibres i l’augment de les ajudes de beques menjador.

424.636 alumnes de Primària i Secundària tenen llibres de text gratuïts, un 13% més de participació en el programa que el curs passat.

Pel que fa a les beques menjador, la previsió d’aquest curs és que, com a mínim, hi haja 127.000 alumnes que es beneficien de l’ajuda, la qual cosa suposa un 45% d’alumnes més que en l’últim curs de l’anterior Govern.

“És molt important assegurar servei de menjador escolar a l’alumnat valencià més desfavorit econòmicament”, ha explicat Vicent Marzà, i hi ha afegit: “Amb Xarxa Llibres i amb l’augment pressupostari per a beques menjador aconseguim que una família valenciana de renda habitual estalvie 705 euros per fill o filla respecte a l’antic Govern”.

Més professorat que mai i millors condicions laborals

Les escoles i els instituts tenen 69.871 docents, un 2% més que el curs passat.

El secretari autonòmic d’Educació, Miquel Soler, ha explicitat que “aquest curs tenim més professorat que mai al sistema educatiu valencià i, per tant, no només hem revertit les retallades de l’antic Govern, que va enviar a l’atur 5.000 mestres i professors, sinó que hem augmentat la dotació de les plantilles considerablement i hi ha 6.051 docents més treballant que l’últim curs de la legislatura anterior”.

A més, durant aquest curs, el 63% de les aules de Primària en què l’anterior Govern havia eliminat el tutor generalista, aquest curs el recuperen. Així mateix, el 50% del professorat de Secundària ha reduït l’horari lectiu a 19 hores setmanals.

Foment de la innovació educativa

Els responsables d’Educació han explicat diferents mesures en matèria d’innovació que estaran presents aquest curs a les aules: diferents ajudes a la innovació en totes les etapes educatives, noves dinàmiques d’aprenentatge als instituts, atenció individualitzada a l’alumnat mitjançant l’educació inclusiva i les sessions de competència comunicativa oral per reforçar l’aprenentatge de llengües, així com els auxiliars de conversa en anglés.

Infraestructures escolars

Mitjançant Edificant, en data d’inici de setembre, s’han delegat competències a 97 ajuntaments i s’hi han adjudicat, per part d’Educació, 264,3 milions d’euros per millorar 203 centres educatius, dels quals 47 en són de nova construcció.

Segons Miquel Soler, “el 2018 tenim adjudicats 87 milions d’euros per a millorar, ampliar o construir centres educatius i encara queden tres mesos per davant en què adjudicarem més fons. Això contrasta prou amb els 15 milions d’euros que va adjudicar l’anterior Govern el 2014 per a millorar infraestructures escolars”.

“És visible el grau d’implicació actual pel que fa al nostre objectiu de millorar les infraestructures educatives que ens van deixar en un estat penós i continuar en moviment per a garantir durant els pròxims cursos les aules dignes que el nostre alumnat es mereix”, ha indicat Marzà, i hi ha afegit: “Edificant demostra ser una eina eficaç per actuar de manera més ràpida en la millora dels centres educatius valencians”.