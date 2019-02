El barri Verge del Colom renova la seua imatge

Connect on Linked in

Un programa d’actuacions que contempla la millora de la xarxa de clavegueram, la creació d’un espai de jocs i la pavimentació de noves voreres

L’Ajuntament de Torrent està realitzant una actuació completa de millora de l’entorn del barri Verge del Colom. El pla va començar el mes de desembre passat amb la renovació de la xarxa de clavegueram, instal·lant nous col·lectors d’aigües residuals, que eviten les incidències que es produïen sovint. Aquesta nova xarxa de clavegueram ha millorat el sistema, augmentant la capacitat d’aquesta.

Com a continuació s’estan realitzant la renovació de tot el barri, mitjançant l’execució de les noves voreres, més àmplies i accessibles, i que comptaran amb el mínim establit per la normativa vigent en manera d’accessibilitat. A més s’està duent a terme la reordenació de tot l’entorn, dels vials, de les zones d’estacionament, de les zones per als vianants i d’esplai. “Una gran intervenció que regenerarà un dels barris més antics de la ciutat, i en el qual durant anys no s’havia realitzat cap millora important que li donara més qualitat i seguretat a l’entorn”, ha explicat la regidora d’Urbanisme, Inma Amat.

Igualment es crearà una plaça central, més àmplia i delimitada, que donarà al barri un caràcter més amable i segur, dissenyant una zona de reunió i de trobada dels veïns i veïnes del barri. D’igual manera, pensant en les persones més majors i xicotetes, la plaça comptarà a més de zones de descans, amb un espai de jocs infantils totalment renovat, així com la instal·lació d’aparells biosaludables, “donant resposta a les sol·licituds que els veïns i veïnes del barri que demanaven des de fa temps”, assenyala Amat.

L’objectiu del programa d’actuacions, que es va iniciar amb la renovació de la xarxa de clavegueram i finalitzarà amb l’asfaltat dels carrers del barri, és evitar totes les incidències que es produïen per l’antic sistema de sanejament, així com la millora de l’entorn urbà del barri, creant un espai per a les persones.