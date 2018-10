El burjassotense Toni Ananda celebra el Dia de les Ànimes amb un recital de poesia i música

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

L’endemà de la festivitat de Tots els Santos, arriba el Dia de les Ànimes que, segons la tradició cristiana, era la jornada en què els difunts tenien permís especial dels cels per a visitar als seus familiars, encara vius en la terra. No obstant açò, a Burjassot el Dia d’Ànimes se celebrarà a força d’arts tan mundans com són la poesia i la música, en el marc d’una vetlada impulsada pel poeta burjassotense Toni García i recolzada des de la regidoria de Turisme, que dirigeix Roc Senent.

El recital tindrà lloc en el recòndit amfiteatre del Parc de la Granja, a hora foscant, a açò de les 20:15h i per a la vetlada, el poeta conegut artísticament com Toni Ananda compartirà amb els presents els seus poemes, servint-se de la companyia musical de Bruno Mateu i Jessica Contreras. Tot en el si d’una atmosfera íntima, tènue, a mitja llum…pròpia del dia de les ànimes.