El carrer de la Mare de Déu de l’Olivar de Torrent recupera el seu tradicional pi

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Esta via, coneguda popularment com “carrer del Pi”, acull un acte emotiu amb els veïns com a protagonistes

El carrer de la Mare de Déu de l’Olivar visqué diumenge un acte carregat de simbolisme. Amb la reurbanització acabada, la renovació d’esta via va concloure amb la plantació d’un pi, que fa honor a la seua denominació tradicional. La jornada fou especialment simbòlica per a les veïnes i els veïns que participaren activament en la celebració.

Amb la plantació del pi, en paraules de l’alcalde Jesús Ros, “el carrer reforça la seua denominació tradicional des del segle XVI i la posa de manifest amb este element natural”. Esta via mai s’ha anomenat “carrer del Pi” de manera oficial, però així ha sigut coneguda de manera habitual entre el veïnat. En el mateix sentit es pronuncià la regidora de Cultura i Participació Ciutadana, Susi Ferrer, la qual insistí en “la necessitat de cuidar i recuperar sempre que calga els llocs, els costums i les persones que han fet que Torrent arribe a ser el que és ara”. Precisament les persones, els veïns i les veïnes del carrer de la Mare de Déu de l’Olivar, van ser els principals i actius protagonistes d’un matí carregat d’emocions, en què participaren membres de la corporació municipal. Veïns del carrer, majors i menuts, i també la fallera major infantil de Torrent, Leyre Gallego, -que va assistir, així com la fallera major de Torrent, Carmen Raga- completaren la plantació de l’arbre.

A banda de la plantació de l’arbre identificatiu, l’acte tingué com a segon element emotiu la càpsula de la memòria que s’obrirà d’ací a deu anys i que es diposità al costat de l’arbre. La càpsula conté fotografies actuals, diaris del dia, edicions del Butlletí d’Informació Municipal (BIM) i la partitura de l’himne de Torrent, així com una llista dels veïns que ara per ara viuen en este carrer.

L’acte s’inicià amb una cercavila amb tabal i dolçaina que donà la benvinguda a la gent, la gran majoria veïns del carrer i del barri, que també gaudiren d’una dansada a càrrec del grup de ball l’U i Dos de la Llar Antoniana. D’altra banda, el cronista de la ciutat, José Royo, recordà l’origen del nom del “carrer del Pi” en una de les cases que antigament hi havia en esta part de la ciutat i repassà altres denominacions històriques com ara “carrer de Cambrils”.