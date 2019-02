El Centre Cultural d’Almussafes s’il·lumina de verd en suport a la lluita contra el càncer

Connect on Linked in

L’Ajuntament d’Almussafes i l’AECC de la localitat s’uneixen així a la commemoració del Dia Mundial contra aquesta malaltia

Almussafes es va unir ahir, dilluns 4 de febrer, a la commemoració del Dia Mundial contra el Càncer amb una vistosa iniciativa promoguda per l’Ajuntament del municipi i l’AECC de la localitat. Per primera vegada, el Centre Cultural de la població es va il·luminar de verd en solidaritat amb les persones afectades per aquesta malaltia i en suport als treballs d’investigació desenvolupats per la comunitat científica per a acabar amb ella.

A les 18 hores, quan estava començant a enfosquir, les autoritats municipals i la junta directiva de l’entitat van convocar a la ciutadania a un acte simbòlic a l’esplanada situada enfront de la infraestructura per a encendre les lluminàries amb el color característic d’aquesta causa, el verd. ‘Amb tu, donem la cara’ ha sigut el lema triat per la Regidoria de Sanitat per a executar aquesta proposta de conscienciació.