El Club d’Atletisme Almussafes ja compta amb més d’un centenar d’inscrits per a la seua segona Sant Silvestre

L’alcalde, Toni González, i els regidors de Festes i Esports participaran en la carrera

Des de l’organització confien en superar la xifra d’inscripcions del 2015, que es va situar en les 526

Almussafes, a 28 de desembre del 2016. A falta de tres dies per a la celebració de la segona Sant Silvestre del municipi, el Club d’Atletisme Almussafes, entitat organitzadora de la prova, ja ha registrat més d’un centenar d’inscripcions. Des de l’associació esportiva recorden que el termini per a participar encara continua obert. La cursa, per a la que s’han tornat a fixar dos categories, la infantil i l’adulta, començarà a les 17 hores de la vesprada en el Parc Central i transcorrerà per diferents trams del centre urbà. Des de l’organització conviden els ciutadans a participar en una competició que combina l’esport amb la diversió i el bon humor. De la mateixa manera que en la primera edició, el Club d’Atletisme Almussafes anuncia que es premiarà als corredors amb les millors disfresses.

El 2016 està a punt de concloure i, com a passador d’or a una jornada nadalenca i festiva, dissabte que ve els atletes de totes les edats tornaran a ser els protagonistes dels carrers d’Almussafes. Després de l’èxit aconseguit en 2015 amb la primera edició de la Sant Silvestre, la popular carrera que se celebra any rere any en nombroses localitats de la geografia nacional, l’entitat organitzadora pretén superar la quantitat d’inscrits registrats el passat any, un total de 526, dels quals 100 pertanyien a la categoria infantil i 426 a l’adulta.

El Club d’Atletisme Almussafes convida els veïns a sumar-se a esta 5K amb disfresses divertides junt amb els seus familiars i amics. Per a potenciar el caràcter festiu de la competició, des de l’organització han recordat que es repartiran diversos premis entre els inscrits i, sobretot, entre els que porten la millor disfressa en cada categoria. De moment ja hi ha més d’un centenar de corredors apuntats en la llista i la xifra, segons els responsables del club, encara pot augmentar, ja que el termini d’inscripció continua obert. De fet, les inscripcions poden formalitzar-se en el Pavelló Esportiu d’Almussafes o a través del portal digital Cronorunner.

Entre els participants, la prova comptarà amb la presència de l’alcalde d’Almussafes, Toni González, el regidor de Festes, Andrés López, i el regidor d’Esports, Pau Bosch. “Se consolida una iniciativa enfocada a difondre l’esport i la vida sana en les èpoques festives de l’any amb un caràcter lúdic i familiar. Esperem que, com en la primera edició, el resultat siga excel·lent”, manifesta Bosch. Per la seua banda, el primer edil, Toni González, anima “a tota la població a participar en esta carrera, perquè el club seguix esforçant-se amb escreix per a promoure l’esport des de la seua gestació fa només dos anys”.

Per a la competició, que començarà a les 17 hores, s’han establit dos categories, la infantil, per a joves de fins a 12 anys i amb un recorregut de 800 metres, i l’adulta, en la que podran inscriure’s els majors de 13 anys, els quals s’enfrontaran a un circuit de 5 quilòmetres pels carrers del nucli urbà. Per als adults el dorsal té un preu simbòlic d’un euro i per als xiquets la inscripció és gratuïta. Tant l’eixida com la meta estaran situades en el Parc Central, on s’espera reunir una gran quantitat de ciutadans per a animar i acompanyar als corredors. La segona edició de la Sant Silvestre d’Almussafes compta amb la col·laboració de la Falla la Torre i el patrocini de nombrosos negocis, majoritàriament locals, com és el cas de Base Esports Martín, Cinderella, Clínica Medicser, Gràfiques Machí, Inelèctric i Herbodietètica Prats.