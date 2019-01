El Club de Tir amb Arc d’Almussafes triomfa en el Campionat Provincial

Connect on Linked in

Celebrat a València el passat diumenge 13 de gener, l’entitat va aconseguir 15 medalles, nou d’elles d’or

L’esport almussafeny continua ampliant el seu medaller de la present temporada. El Club de Tir amb Arc del municipi va sumar 15 medalles durant el campionat provincial celebrat el passat diumenge 13 de gener en el Poliesportiu del barri de Natzaret de València, on Arc València va actuar com a amfitrió. Els 17 representants almussafenys van aconseguir 15 medalles: nou d’or, quatre de plata i dues de bronze. Ara l’entitat es prepara per al Campionat de la Comunitat Valenciana, que es disputarà el pròxim 27 de gener a Santa Pola (Alacant).

El començament de l’any 2019 no ha pogut anar millor per als i les integrants del Club de Tir amb Arc d’Almussafes. L’associació continua destacant allà on va i l’última trobada d’aquesta disciplina esportiva, celebrada el passat diumenge 13 de gener de 8 a 15 hores, no va ser una excepció. El Poliesportiu del barri de Natzaret de València va acollir durant la jornada el Campionat Provincial, torneig que va reunir un total de 120 participants de totes les categories i en el qual l’equip almussafeny va ser amb 17 el segon club més nombrós després de l’amfitrió, Arc València.

No obstant això, l’èxit no va vindre donat per la quantitat d’esportistes que l’entitat va presentar a l’esdeveniment, sinó per la quantitat de medalles que van aconseguir durant el matí. En total, els i les d’Almussafes van pujar al podi en quinze ocasions, nou com a campions de la seua categoria, quatre com a subcampions i dos com tercers classificats.

Joan Carrasco va aconseguir el triomf en Recorb Esquirol, Guillem Iborra i Jade López en Recorb Benjamí, Mathias Cercel en Recorb Infantil, Bea Polo en Compost Infantil i Eva Ortí i Víctor Lledó en Recorb Novell. A més, van aconseguir també la victòria Emi Lucha, en Recorb Cadet, i Vicenta Palacios, en Nu Sènior. Les plates van ser per a Esther Ortí, en Recorb Novell, Yoli Lucha, en Recorb Cadet, Ferrán Rodrigo en Recorb Júnior i Marcos López en Recorb Sènior. Finalment, Alicia Martínez va ser tercera en Recorb Novell i Emilio Lucha va aconseguir aqueixa mateixa posició en Recorb Sènior. Per part seua, Jaume Torralba no va poder tirar encara en aquesta cita, per la qual cosa va exercir de coach amb els seus companys.

La pròxima trobada prevista per al Club de Tir amb Arc de la localitat serà el campionat autonòmic que es disputarà en la localitat alacantina de Santa Pola el pròxim diumenge 27 de gener, on esperen ser l’equip majoritari en nombre d’esportistes i superar la seua pròpia marca.