El comerç Xúquer Regal guanya el concurs de decoració d’aparadors d’Alberic

El comerç Xúquer Regal s’ha fet amb el primer premi de la tercera edició del concurs de decoració d’aparadors organitzat per l’Ajuntament d’Alberic a propòsit de les festes nadalenques. L’establiment va ser el més votat pel jurat institucional i popular i s’ha adjudicat el premi en metàl·lic que ofereix el consistori per a incentivar l’embelliment dels carrers d’Alberic i així promoure les vendes en la localitat, dins d’un pla per a fer del municipi un gran centre comercial, en opinió de l’edil de Comerç, David García.

El segon premi va ser para Saló de Te Suni, el tercer per a Elhea, mentre en la quarta, cinquena i sisena posició s’han classificat Centre Òptic Alberic, Aletes i Patetes i Vidremania, respectivament. Més de dos mil persones han votat en el concurs per a l’elecció del millor aparador. D’entre els i les clients es va donar un premi, que va recaure en Pilar Roca, que comptarà amb un xec de 100 euros per a canviar per productes en els comerços alberiquenys. L’establiment guanyador s’adjudica un premi de 300 euros, amb 250 per al segon, 200 per al tercer, 150 per al quart, 100 per al cinquè i 50 per al sisè.

El jurat valora la innovació, originalitat i diferenciació en l’aparador, a més de la combinació dels varis elements decoratius amb els seus productes de venda, l’elaboració i la seua atracció visual. Membres del jurat (compost per representants del consistori que dirigeix Toño Carratalá, l’agent d’ocupació i desenvolupament local, membres de Caixa Popular, l’edil de Comerç i un representant dels comerciants) van passar revista als aparadors i després va ser el torn de les votacions dels veïns i veïnes.