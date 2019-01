El Concurs de Paella de Sueca, a la conquesta de Google

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

El Concurs Internacional de Paella Valenciana de Sueca presenta la nova Imatge de la 59 edició del concurs, en FITUR 2019, la Fira Internacional de Turisme

El certamen inicia les gestions per impulsar un Doodle de Google sobre la paella

El Concurs Internacional de Paella Valenciana de Sueca porta 59 anys apostant per la internacionalització de la paella, és a dir, fent de la paella un plat universal. El certamen gastronòmic degà de l’estat espanyol, que porta un any més un dels plats més esperats pel públic de Fitur a la cita més important del sector, ha presentat enesta primera jornada de la fira la seua nova imatge.

En la 59 edició del Concurs Internacional de Paella Valenciana de Sueca, el concurs presenta una campanya amb una imatge totalment nova amb el concepte de la universalitat com a fil conductor. Així, el concurs celebra i impulsa la universalitat de la paella a través del cartell i campanya: “Paella Universal”.

El regidor titular del concurs, Vicent Baldoví, ha explicat l’objectiu que persegueix el nou disseny. “La campanya neix per a comunicar que la paella és una paraula, una recepta universal, i el concurs de Sueca ha treballat durant 59 anys per fer-ho realitat. La paella valenciana, un plat que en l’inici ja era referent de la nostra gastronomia, hui ho és molt més a nivell internacional. Tant és així, que s’ha convertit en el plat espanyol més buscat a tot el món, és així des de 2015 (Google)” ha recordat.

“El Concurs Internacional de Paella Valenciana de Sueca ha contribuït a la popularitat internacional del nostre plat per exccel·lència apostant des de l’inici per la promoció de la recepta. Sueca porta des de 1990 apostant per la seva internacionalització. Este treball de promoció internacional és precisament la nostra major aportació al plat més preuat i reconegut de la nostra gastronomia” ha apuntat l’alcaldessa amfitriona, Raquel Tamarit.

En un gir de 180 graus, la imatge viatja des de la tradició de l’anterior disseny, que retia homenatge als cartells centenaris de la fira i festes trobats en l’arxiu municipal i posteriorment restaurats meticulosament per a la seva conservació, fins a l’era digital.

Així, el concurs pretén este any continuar impulsant la internacionalització de la paella centrant tots els focus en el seu caràcter universal.

Com ho farem? A pel Doodle de Google!

I què és més universal que el gest de buscar en Google? És la porta d’entrada a la paella valenciana per a curiosos de tot el món.

Per això, el cartell de la 59 edició reflectirà la universalitat de la paella valenciana amb un “buscador” i els termes de cerca “paella valenciana”. “Amb tot això connectem la idea de la universalitat, el reconeixement internacional del nostre plat i el poder internacional d’una acció com buscar en Google” han explicat.

A més, per a rendir tribut a la paella, el concurs impulsa per primera vegada en la història un Doogle de la paella valenciana, el plat més desitjat i internacionalment reconegut de la gastronomia valenciana.

El certamen coordinarà i executarà una campanya integral per a Doodle de la paella valenciana que incloga els ingredients de la recepta tradicional per a ajudar a reafirmar el seu caràcter universal i al mateix temps per a protegir l’autèntica recepta.

A més a més, el concurs, que compta amb una important presència i audiència en les xarxes socials ha anunciat hui la seua estrena a Instagram @concurspaellasueca

Llargues cues per a provar una ració de paella

La presentació del nou cartell s’ha celebrat paral·lelament al showcooking “estrela”. L’elaboració en directe de l’autèntica paella valenciana, a les mans del mateix coordinador culinari del certamen, Jesús Melero, s’ha convertit novament en un dels principals atractius del “corner” gastronòmic de Fitur. Centenars de persones han esperat per a fer-se amb una ració del nostre plat més exquisit.

El regidor de Turisme, Xavier Masó, i la diputada provincial de Turisme, Pilar Moncho, regidora també a l’Ajuntament de Sueca, han acompanyat als organitzadors del certamen en el tret d’eixida d’esta nova edició.