El Concurs Internacional de Paella de Sueca rep el premi a la promoció i a la difusió de l’arròs a la fira Gastrónoma

El Concurs Internacional de Paella Valenciana que es realitza a Sueca, ha rebut un reconeixement per la “Promoció i la difusió de l’arròs” a l’ultima edició de la fira Gastrónoma, que s’ha realitzat el passat 11, 12 i 13 de novembre a Fira València. Este premi ha estat atorgat de mans de Francesc Colomer, secretari autonòmic de la Generalitat Valenciana a l’àrea de Turisme. Per rebre’l, Vicent Baldoví, regidor del Concurs Internacional de Paella a l’Ajuntament de Sueca i Jesús Melero, coordinador gastronòmic del certamen, han assistit a la cita en representació de l’equip d’organització. L’acte ha tingut lloc este dimarts en el córner de l’arròs, espai gestionat pels Centres de Turisme (CdT’s) de la Comunitat Valenciana.

Este premi se suma a la vitrina de reconeixements que ja ve acumulant els passats anys el certamen degà gastronòmic de l’Estat espanyol. En tot este temps, el Concurs Internacional de Paella no ha parat d’arreplegar distincions pel seu treball en la promoció del plat más preat de la nostra gastronomia. Entre la desena de guardons a escala nacional i internacional que el prestigiós certamen ha rebut, està el premi en reconeixement pel treball de promoció dels productes valencians atorgat per la Federació Empresarial d’Hostaleria Valenciana (FEHV). També, en la 56a edició, el coordinador del Concurs, el xef Jesús Melero, va veure reconeguda la seua trajectòria i treball en el certamen amb la Medalla de la ciutat de Villafranche-sur-cher, on es va celebrar la primera semifinal francesa del concurs. I enguany, en la 58 edició, el certamen ha estat declarat d’interés turístic a Costa Rica, on es va realitzar la semifinal internacional.

La fira Gastrónoma és un gran aparador per donar a conéixer i promocionar la qualitat dels nostres productes i plats autòctons, com és la paella i l’arròs, a través de presentacions, degustacions de producte, xou cookings, exhibicions, etc., amb una especial presència de les nostres figures de qualitat agroalimentària diferenciada. Este reconeixement serveix perquè el concurs es done a conèixer a grans cuiners, fabricadors, distribuïdors, petits comerciants i artesans posicionant a València i, en este cas, a Sueca al capdavant de la cultura gastronòmica. Una mostra pensada perquè professionals de la gastronomia i públic gurmet experimenten i gaudeixen amb tasts, tallers, cuina en directe, debats i molt més de la cuina valenciana i dels sabors de Sueca.