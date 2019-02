Connect on Linked in

El Consell inverteix prop de 3 milions a reiniciar les obres d’un edifici de 42 habitatges a Asp

La consellera d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, María José Salvador, ha destacat la inversió de prop de tres milions d’euros que l’actual Consell destinarà per a acabar un edifici de 42 habitatges a Asp les obres dels quals van ser paralitzades fa dues legislatures.

Així ho ha traslladat hui Salvador en la visita que ha realitzat a aquest edifici que va quedar a meitat construir “per falta d’una planificació de l’anterior govern” . En la seua visita, la consellera ha estat acompanyada per l’alcaldessa d’Asp, Maria José Villa, i la directora general de la Entitat Valenciana d´Habitatge i Sòl (EVha), Laura Soto.

María José Salvador ha explicat que el reinici de les obres d’aquest edifici forma part d’un pla de reactivació d’edificis propietat de EVha “les obres de la qual van ser paralitzades per l’anterior govern”. Aquest pla suposa la represa de huit edificis en diversos municipis de la Comunitat, amb una inversió de 6,3 milions d’euros, per a ampliar el parc d’habitatge protegit de lloguer assequible en 111 habitatges més.

“Arribem a la Comunitat amb molts esquelets d’edificis sense acabar i a poc a poc estem revertint aquesta situació i prioritzant els recursos”, ha comentat la consellera. Tot això amb l’objectiu de “en acabar la legislatura estiguen impulsades totes les actuacions que van ser paralitzades perquè siguen una realitat al més prompte possible i així poder oferir a la ciutadania habitatges en lloguer assequible”.

“Tenim l’obligació com a administració pública de donar resposta a les necessitats habitacionals dels ciutadans i no podem tindre edificis a meitat construir per la mala gestió d’uns governants”, ha assegurat.

En el cas d’Asp, la Conselleria d’Habitatge ja ha licitat, el passat 20 de desembre, les obres de terminació d’aquest edifici amb un pressupost de 2.909.964 euros.

A més dels habitatges, que es destinaran a lloguer assequible, també es finalitzaran els garatges i trasters previstos en l’edifici. En l’actualitat el procés està en fase d’informe tècnic final, per la qual cosa la consellera ha anunciat que la previsió és que les obres s’adjudiquen al març i puguen començar a l’abril.

En 2007, l’antic Institut Valencià de l’Habitatge (IVVSA), hui EVha, va iniciar les obres d’aquest edifici. Quan s’havia executat el 37% de l’obra, l’empresa adjudicatària va entrar en concurs de creditors i en 2009 es van paralitzar. Des de llavors, únicament s’han fet treballs per a garantir la seguretat i impedir intromissions en el recinte.

Al novembre de 2017, l’actual Consell, a través del Consell de Direcció de EVha, va aprovar la reactivació d’aquesta obra, al costat dels altres set edificis d’habitatges protegits que disposa en la Comunitat i va iniciar els procediments per a posar en marxa unes obres abandonades per l’anterior govern valencià.

La consellera ha assegurat que “posar a l’habitatge en la primera línia d’actuació ha sigut un dels principals objectius d’aquest Consell”. Un fet que es demostra amb actes com el d’Asp. “Hui és un d’aqueixos dies que es marquen en la meua retina perquè aquest govern hem prioritzat el desenvolupament de polítiques públiques d’habitatge i garantit el dret a aqueix habitatge”.

Tot aqueix “canvi obvi” que està vivint la Comunitat es reflecteix a Asp on “s’ha passat d’un govern que va deixar l’esquelet d’un edifici en condicions d’inseguretat, va rebutjar la possibilitat de crear habitatges per a joves i el govern del president Puig ens hem ocupat de vindre ací amb els deures fets i les obres licitades”.

Recordar que una vegada construïdes aquestes 42 habitatges, per a la seua assignació en lloguer assequible, s’aplicarà la resolució de la Conselleria d’Habitatge que estableix criteris socials que prioritzen a aquells col·lectius amb majors dificultats per a accedir a un habitatge com a víctimes de violència de gènere, afectats per un desnonament derivat d’una execució hipotecària, persones amb discapacitat, entre altres casos.