El Consorci de Museus porta la mostra ‘Per la defensa de la cultura’ a Sagunt

Connect on Linked in

El director del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, José Luis Pérez Pont, acompanyat pel regidor de cultura de l’Ajuntament de Sagunt, José Manuel Tarazona, inaugura aquesta vesprada l’exposició ‘Per la defensa de la cultura’, que es podrà veure a la Casa de Cultura del Port de Sagunt fins al 6 de gener.

El juliol de 1937, en sessions celebrades a València, Madrid, Barcelona i París, el Segon Congrés d’Escriptors per a la Defensa de la Cultura va reunir desenes de narradors, poetes i assagistes amb dos objectius: d’una banda, es tractava de fer veure al món el perill que suposava l’ascensió del feixisme; de l’altra, es pretenia manifestar la solidaritat amb la República i amb el poble espanyol.

‘Per la defensa de la cultura’, comissariada per Edelmir Galdón i Francesc Pérez i Moragón, ha sigut fruit d’un llarg treball d’investigació. Reuneix imatges, documents i testimonis del I Congrés, celebrat a París en 1935, del II Congrés, celebrat a Espanya en 1937, i del Congrés Internacional d’Escriptors i Artistes realitzat a València en 1987 per a commemorar aquella trobada històrica.

El director del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, José Luis Pérez Pont, ha assenyalat que “aquesta exposició mostra la rellevància que va tindre València en aquella època i la transcendència d’un congrés que va tindre el seu ressò en la premsa internacional. És, precisament, gràcies a la tasca periodística dels mitjans de l’època com s’ha pogut hui reconstruir, en gran part, la crònica d’aquests dos congressos”.

Més de deu entitats tant espanyoles com franceses han col·laborat en la profusa investigació duta a terme per a l’exposició, entre les quals destaquen la Biblioteca Nacional d’Espanya, el Centre Documental de la Memòria Històrica i l’Arxiu General de l’Administració.

Entre la documentació que es presenta, retalls de periòdics, reproduccions de cartells, etc., es troben diverses publicacions de la revista ‘Hora de España’, una ambiciosa revista de cultura creada entre 1937 i 1939 amb una redacció de joves escriptors entre els quals hi havia Juan Gil-Albert, María Zambrano, Quiroga Pla o Ramón Gaya.

Destaca així mateix la informació apareguda en ‘El Mercantil Valenciano’, el 20 de novembre de 1936, sobre el míting dels intel·lectuals antifeixistes fet al Teatre Olympia de València amb la participació d’Ilya Ehrenburg, Tristan Tzara, Romain Rolland, André Malraux, Rafael Alberti, Max Aub, Luis Cernuda i Antonio Machado, entre altres.

Aquesta exposició és la primera d’un conjunt d’exposicions, organitzades pel Consorci de Museus, que acomiadaran enguany la programació de la Generalitat a Sagunt, amb motiu de la capitalitat cultural valenciana.

Pérez Pont ha assenyalat que “en la nostra línia de descentralització de l’oferta cultural, la setmana que ve portarem a Sagunt part la Colecció d’Art Contemporani de la Generalitat Valenciana, que es podrà veure en dues exposicions, a la Sala d’Exposicions Glorieta de la Fundació Bancaixa i al Centre Cívic del Port de Sagunt”.

Art Contemporani de la Generalitat Valenciana

La Generalitat Valenciana va adquirir l’any passat un total de 33 obres d’artistes valencians, en una primera fase d’adquisició d’obra, sense pautes generacionals ni restriccions temàtiques que reflexionen entorn de diferents qüestions de la nostra societat més pròxima.

El Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana ha posat en marxa una sèrie de cicles expositius compostos per algunes de les obres que formen part de la col·lecció i que visitaran diferents poblacions de Castelló, València i Alacant.

Sagunt i Potries són les primeres ciutats a rebre aquestes exposicions per ser capital cultural valenciana (CCV), un segell atorgat per la Generalitat anualment i que reconeix l’aposta feta per aquestes ciutats per la cultura així com per la participació ciutadana.