El Consorci es reforça davant la previsió de fortes pluges

El Consorci Provincial de Bombers de València es reforça davant la previsió de fortes pluges. A partir d’aquesta vesprada i durant la nit es reforçarà el personal operatiu en la zona sud de la província de València.

“Anem a incrementar les dotacions per a les pròximes hores amb un cap de parc addicional en tota la zona sud, 2 bombers addicionals en les zones 4 i 5 (Alzira i Gandia), els bombers voluntaris de Navarrés i Vallada també s’activaran en els parcs”, ha explicat el president del Consorci, Josep Bort.

Al Centre de Comunicacions del Consorci hi haurà també dos operadors de comunicacions més,per a millorar l’atenció telefònica i gestió de les emergències, i un oficial més de guardia localitzable.

A més comptem amb tot el material específic per a rescats i salvament així com bombes d’aigua per a possibles buidatges d’aigua.

RECOMANACIONS

El Consorci recomana netejar les baixants i canalitzacions dels habitatges i retirar de l’exterior els objectes que puguen ser arrossegats per l’aigua.

Una vegada iniciada l’emergència, retira els vehicles de les zones que puguen inundar-se. Allunya’t de les riberes dels rius i barrancs i no romangues en els ponts. Localitza els punts més alts de la zona on et trobes per a dirigir-te cap a ells en cas que es produïsca la inundació.

Usa el vehicle només si és absolutament imprescindible. Circula per carreteres principals i autopistes, moderant la velocitat. No intentes mai creuar un pont que oferisca dubtes sobre la seua resistència.

No estacions en llits secs ni a la riba de rius, per a evitar ser sorprès per una crescuda d’aigua o riuada.