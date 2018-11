El director general de l’IVAJ destaca a Alaquàs la necessitat de ‘educar en igualtat’

Print This Post

El director general de l’Institut Valencià de la Joventut (IVAJ), Jesús Martí, al costat de la regidora de Joventut d’Alaquàs, Diana Muñoz i el regidor de Cultura de l’Ajuntament, Antonio Saura, ha recorregut l’exposició itinerant #noemtoqueselwhatsapp, que s’ha obert en el Castell d’Alaquàs, on romandrà oberta fins al 21 de novembre.

Jesús Martí ha destacat la necessitat de “educar en igualtat” tots els dies i que més de 150 ajuntaments, centres educatius i associacions juvenils de la Comunitat hagen apostat per acostar aquest recurs a la ciutadania. La primera visita ha sigut guiada per l’agent d’Igualtat del municipi acompanyada per una classe de la EPA.

Així mateix, Martí ha valorat que “és encoratjador que els municipis s’impliquen en aquest tema”. L’Ajuntament d’Alaquàs ha organitzat amb els instituts una sèrie de visites d’estudiants de Secundària i Batxillerat.

L’exposició itinerant de l’IVAJ recorre en el mes de novembre a més d’Alaquàs les localitats d’Almussafes, Asp, Aiora, Foios, La Pobla de Farnals, La Pobla Llarga, Montcada, Paterna i Picanya,

La mostra que consta de 20 panells on s’estructuren les fotografies realitzades per joves i grups de joves de 14 a 30, anys denuncia la violència i revindica el respecte i la llibertat s’exposarà en instituts d’Ensenyament Secundari, centres juvenils i sales de cultura d’aquests municipis.

Amb motiu del 25 de novembre, Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència contra la Dona, l’exposició #noemtoqueselwhatsapp és molt demandada. Jesús Martí ha destacat que “aquesta exposició vol inquietar, remoure i mobilitzar a les persones joves enfront d’aquest problema social”.

A més, l’IVAJ posa a la disposició d’ajuntaments, instituts i associacions una guia didàctica #Noemtoqueselwhatsapp de la col·lecció ‘M’importa’ d’educació en valors, un recurs que promou un desenvolupament pedagògic que parteix de situacions de control i maltractament, en les quals la dona està vigilada o humiliada per a avançar en la prevenció, detecció i denúncia.

En la web de l’IVAJ www.ivaj.gva.es s’actualitza un calendari expositiu amb les localitzacions previstes per als pròxims mesos. Les persones i entitats interessades poden sol·licitar l’exposició al correu cultura_ivaj@gva.es.

Jesús Martí ha recordat que, abans del 25 de novembre, es donarà a conèixer el veredicte del jurat de #No em tocs el whatsapp 2018 en cinc modalitats: fotografia, vídeo, arts escèniques, música i arts plàstiques per a reconèixer les propostes joves en aquest tema, que podran compartir en la Trobada d´Experiències amb Valors que tindrà lloc en un alberg de l’IVAJ.