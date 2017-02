El Fons de Cooperació Municipal injecta 3,5 milions d’euros als ajuntaments de L’Horta Sud

La Diputació de València i la Generalitat Valenciana destinaran al conjunt dels ajuntaments valencians 41,2 milions per a potenciar la seua autonomia local amb inversions y despesa corrent

Rodríguez considera que “no podíem reclamar més aportacions a l’Estat per a la Comunitat i al mateix temps mantenir l’esquema de finançament dels nostres pobles i ciutats”

La distribució dels fons s’ha fet atenent al criteri poblacional, ponderat de manera que es prevalga als municipis més xicotets. Amb tot, pràcticament la meitat dels quasi 3 milions i mig d’euros que corresponen a L’Horta Sud es repartiran entre els 4 municipis que compten amb més de 20.000 habitants, que són Catarroja, Paiporta, Alfafar i Picassent. Els ajuntaments d’estes localitats rebran, per ordre, 449.601,96 euros, 422.450,74 euros, 387.686,24 euros i 381.101,27 euros.

Per la seua banda, Silla, Albal, Benetússer, Sedaví, Alcàsser i Massanassa, tots ells amb entre 9.000 i 18.000 habitants comptaran amb assignacions que van des dels 237.000 fins als 359.000 euros. Els dos municipis més xicotets de la comarca, que són Beniparrell, amb un padró d’1.948 veïns, i Llocnou de la Corona, amb només 137, rebran 79.019,60 euros i 13.245,36 euros, respectivament.

El Fons de Cooperació Municipal compta amb un total de 41,2 milions d’euros per als municipis de la província de València, gràcies a l’aportació a parts iguals realitzada per la Generalitat Valenciana i la Diputació de València, “en resposta al que diu l’Estatut d’Autonomia i a les reivindicacions històriques dels alcaldes i alcaldesses”, ha destacat Jorge Rodríguez.

Una d’aquestes reivindicacions és la de comptar amb ajuda no solament per a inversions sinó també per a despesa corrent, “ja que en moltes ocasions la qualitat dels serveis depenen d’aquest tipus de despesa, i sense un finançament adequat és difícil mantenir-los”, va explicar el president de la Diputació. En aquest sentit, els ajuntaments podran decidir a què destinen els diners del Fons de Cooperació, les aportacions del qual són incondicionades, si per a inversió, per a despesa corrent o per a ambdues.

En l’acte de presentació d’aquest nou Fons Valencià de Cooperació Local, Rodríguez va destacar les paraules del president de la Generalitat, Ximo Puig, en referència al fet que sense un finançament just de les institucions no hi ha autonomia possible, i en este sentit va assenyalar que “no podíem estar demanant més aportacions de l’Estat a la Comunitat i mantenir al mateix temps l’actual esquema de finançament dels nostres pobles i ciutats”.

Amb la seua participació al Fons, la Diputació de València continua amb l’aposta iniciada al juliol de 2015 de reforçar l’autonomia local i impulsar les polítiques municipalistes, i que ha suposat entre els anys 2015 i 2016 una injecció de més de 150 milions d’euros que els municipis valencians han pogut destinar a inversions.