El lletrat suecà Joan Tamarit distingit amb la Creu al Mèrit en el Servei de l’Advocacia

Degà emèrit del col·legi del partit judicial de Sueca, actualment és secretari general del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana

La pròpia presidenta del Consell General de l’Advocacia Espanyola li ha imposat la condecoració en un emotiu acte celebrat este migdia

El lletrat suecà Joan-Maria Tamarit i Palacios ha rebut este migdia la Creu al Mèrit en el Servei de l’Advocacia. En un emotiu acte celebrat al Saló de Plens de l’Ajuntament de Sueca, la pròpia presidenta del Consell General de l’Advocacia Espanyola, Victoria Ortega, li ha imposat l’alta distinció en reconeixement a la seua trajectòria profesional.

Tamarit, amb més de trenta-set anys de dedicació al món de l’advocacia, ha vist reconeguda així la seua gran tasca, tant com a professional en exercici, com en el desenvolupament dels càrrecs institucionals de direcció i gestió en el Col·legi d’Advocats de Sueca, així com en el Consell Valencià de Col·legis d’Advocats i en el Consell General de l’Advocacia Espanyola.

La distinció que hui ha rebut Joan Tamarit, atorgada a proposta del col·legi suecà, ha estat recolzada per tots els col·legis professionals de la Comunitat Valenciana. En l’acte de lliurament, que ha presidit Victoria Ortega, també ha estat present l’alcaldessa de Sueca, Raquel Tamarit; Jesús-Salvador Muñoz, degà de l’ICA Sueca; Juan-José Tortajada, president del Consell

Valencià de Col·legis d’Advocats; i Ferran Puchades, secretari autonòmic de Justícia.

Victoria Ortega ha destacat la humanitat de l’homenatjat, i l’ha definit com “un gran company, generós, accessible i solidari”, unes qualitats “molt necessàries hui en dia”. La presidenta del Consell General de l’Advocacia Espanyola ha destacat tres raons per les quals se li ha concedit la distinció a Tamarit: “la convicció, el compromís i el respecte, que sempre ha mostrat en l’exercici de la professió”.

Ortega també ha agraït públicament a l’alcaldessa, Raquel Tamarit, la cessió al col·legi suecà que l’Ajuntament va fer juliol passat, coincidint amb la celebració del Dia de la Justícia Gratuïta, d’un ficus ubicat a la porta dels jutjats. El consistori va dedicar l’anomenat “Arbre de l’Advocacia del Torn d’Ofici” en reconeixement a la funció social i el treball dels lletrats adscrits al servei.

El tresorer del col·legi suecà, José-Eduardo Ramón ha sigut l’encarregat de dictar la laudatio dels mèrits de l’homenatjat. En l’emotiu discurs, en el qual ha repassat la carrera de Tamarit ha tingut paraules d’agraïment perquè l’acceptara en el seu despatx per fer la passantia quan ell començava a donar els primers passos en la professió.

“En l’exercici de l’advocacia ha destacat per ser un professional rigorós, de gran qualitat humana i intel·lectual, amb un gran coneixement jurídic i amb una formidable capacitat de treball i estudi”, ha dit de Tamarit. I ha subratllat el “fort compromís social” que sempre l’ha caracteritzat. “Una bona mostra d’això ha sigut la seua pertinença al Torn d’Ofici i Assistència al Detingut de l’ICA Sueca durant trenta-cinc anys, fins a 2017, quan va ser nomenat secretari general del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, càrrec que ocupa en l’actualitat”, ha recordat.

Per últim, José-Eduardo Ramón també ha incidit en la inquietud de Tamarit per la recuperació del Dret Civil Valencià, i el seu incansable treball, sent degà del Col·legi d’Advocats de Sueca, perquè la institució fóra pionera en publicar un Manifest en favor de la reparació del dret civil propi. “El Manifest va posar al nostre col·legi com un referent d’esta reivindicació i a Joan Tamarit com un dels seus ferms impulsors”, ha expressat.

El degà del col·legi suecà, Jesús-Salvador Muñoz, s’ha mostrat molt orgullós del seu antecessor i ha coincidit amb Ramón en destacar de Tamarit “la seua estima per la nostra terra, llengua, cultura i especialment pel nostre Dret Civil Foral, tan injustament tractat”, i del qual “sempre ha sigut un vehement propulsor i defensor del mateix”, ha recordat.

Joan Tamarit, visiblement emocionat, ha tingut paraules d’agraïment per a “totes les persones que d’alguna manera han contribuït a que jo hui puga rebre este reconeixement”. L’homenatjat ha recordat els vint-i-nou anys que s’ha dedicat a “organitzar primer i a dirigir després el Col·legi d’Advocats de Sueca”. D’eixa relació amb la institució en la qual va estar vint com a secretari i nou com a degà, ha volgut destacar tres aspectes. “El primer d’ells i més concret és que el col·legi ha experimentat un notable canvi, els altres dos són més intangibles, el segon és el propòsit que vaig tindre sempre de projectar el col·legi cap a la societat que l’envolta; i el tercer, el meu afany per transmetre la idea de la dignificació de la professió d’advocat a través de l’observança d’un comportament ètic”, ha significat Tamarit.

L’acte ha reunit a una nodrida representació de professionals de l’advocacia, entre ells el també degà emèrit del col·legi suecà, Vicent Ferri, i membres de la Corporació Municipal. També han assistit alts càrrecs de l’Administració de Justícia, entre ells, la presidenta del Consell Jurídic Consultiu, Margarita Soler; a més del secretari autonòmic, Ferran Puchades. L’homenatjat ha comptat també amb la presència del sotsecretari de la Presidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, Francesc Gamero, a més de familiars i amics.