El llibret de falles de la Falla Plaça Malva va ser presentat a Alzira

A l’acte no va faltar ni la vicepresidenta de la Diputació, María Josep Amigó ni tampoc l’alcalde d’Alzira, Diego Gómez, que van tenir unes paraules emotives a la gala

La Setmana Cultural de la Falla Plaça Malva hi ha complit 27 anys. Es tracta d’una setmana cultural on abunden diversitat d’activitats com ara exposicions, concerts, projeccions i teatre. La Falla Plaça Malva també hi ha col·laborat en ella mitjançant la presentació del llibre d’aquesta.

Aquest any el llibret faller, s’emmarca sota el lema ‘Sostenim amb trellat’, reforçant la idea de fer unes falles més sostenibles, així com conscienciar a totes i tots de la importància de cuidar el medi ambient.

A l’acte es va comptar també amb la presència de María Josep Amigó, Vicepresidenta de la Diputació i de Vicent Cucarella, Síndic Major de Comptes de la Comunitat Valenciana, que també van col·laborar al llibret i que aquest any ha sigut guardonat d’or.

L’acte va ser emotiu per a tots els presents i sobretot per als fallers de la Falla, ja que el consideren l’acte més important de l’any faller.